España saca el billete mundial

La selección de baloncesto femenino de España se clasificópara la Copa del Mundo 2026 en Berlín, Alemania, al aplastar a Puerto Rico, en su tierra, 91-52, en el Torneo Premundial, en cuya jornada también ganaron Estados Unidos y Senegal.

Así, España y Estados Unidos se mantienen solas en el tope de su grupo con récord invicto de 3-0, mientras Puerto Rico y Nueva Zelanda están 0-3, a falta de dos jornadas. De este modo logra el pase el equipo más «gallego» que se recuerda con Miguel Méndez al frente, Paula Ginzo, Raquel Carrera y María Araújo en el equipo, y Cris Cantero, entrenadora del Celta de baloncesto, en el cuerpo técnico.

En el primer periodo España fue más dominante en su lado ofensivo, especialmente en sus tiros largos al acertar cinco.

Aprovechando que Puerto Rico no contó por segundo partido seguido con Arelia Guirantes, una de sus figuras a la ofensiva, España con Awa Fam acertó dos de esos cinco triples para ponerse al frente 10-4.

Y aunque las boricuas intentaron acercarse lo más que pudieron, a seis puntos, las españolas seguían efectivas cuando Iyana Martín anotó el quinto triple de su selección y extendió la ventaja a doce tantos con marcador de 27-15.

Sin embargo, tal parecía que a las españolas no les era suficiente el juego de tiro largo, pues después llegó la figura de Megan Gustafson, y con dos canastos en la pintura de sus 21 en el juego, amplió la puntuación a 14 puntos (31-17) para cerrar el parcial.

El dominio de Gustafson continuó en el segundo periodo, pues con un triple, un canasto en la pintura tras atrapar un rebote ofensivo, y dos de campo de María Araujo y Fam, respectivamente, España amplió a 23 (40-17) e hizo que el seleccionador puertorriqueño Jerry Batista pidiera tiempo.

La sequía ofensiva de las locales fue tal, que hasta un espectador gritó desde las gradas: «¡Queremos puntos!». Sin embargo, este pedido tampoco ayudó. Puerto Rico solo acertó 6 en ese periodo.

Tras el tiempo de Batista, el plan ofensivo español cambió a María Conde, quien con un triple, una jugada de tres puntos y un tiro libre, ayudó a que España se llevara la primera mitad con una cómoda ventaja de 53-23.

España, sexto clasificado del mundo y subcampeón europeo, continuó su dominio en el tercer periodo, y con una canasta de María Conde, abrió la ventaja a 40 tantos con marcador de 71-31, suficientes para cargar con la victoria.

La jornada de partidos de este sábado arrancó con el primer triunfo de Senegal en el torneo al derrotar a Nueva Zelanda 61-45, y Estados Unidos se deshizo de Italia 93-59.

La Copa del Mundo de Baloncesto Femenino FIBA se llevará a cabo del 4 al 13 de septiembre en Alemania. Estados Unidos, cuatro veces campeona, es la defensora del título.

Miguel Méndez

El vigués Miguel Méndez confesó la alegría de todo el grupo por lograr el billete al Mundial del próximo verano en Alemania, después de superar a la anfitriona Puerto Rico en la tercera jornada del torneo clasificatorio. «Va a ser mi primer Mundial y estoy encantado, más con este grupo. Estamos muy contentos con lo que empezamos a construir el pasado verano, con tanta jugadora joven descarada pero disciplinada. Ellas disfrutan jugando juntas y para nosotros es un placer. Estamos todos muy cómodos, muy conscientes de lo que nos jugamos», dijo este sábado tras el partido en rueda de prensa.

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«Respetamos mucho a todos los equipos. No sabíamos lo que nos íbamos a encontrar, preparamos el partido al máximo nivel. Somos un equipo en construcción y no podemos permitirnos el lujo de perder entrenamientos ni jornadas competitivas», afirmó.