Hockey sobre patines
Doble victoria del Traviesas y derrota del Ponteareas
El Traviesas masculino se reencontró con la victoria en casa del Liceo. Los vigueses se instalan en la quinta plaza del grupo norte de OK Bronce. En OK Plata femenina, también victoria olívica ante el Gatikako para consolidarse como novenas. En esa categoría, el Ponteareas cayó por 6-1 ante el Berenguela y es antepenúltimo.
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