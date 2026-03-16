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Hockey sobre patines

Doble victoria del Traviesas y derrota del Ponteareas

Partido del Traviesas masculino.

Partido del Traviesas masculino. / Zona Hockey

R. V.

El Traviesas masculino se reencontró con la victoria en casa del Liceo. Los vigueses se instalan en la quinta plaza del grupo norte de OK Bronce. En OK Plata femenina, también victoria olívica ante el Gatikako para consolidarse como novenas. En esa categoría, el Ponteareas cayó por 6-1 ante el Berenguela y es antepenúltimo.

Partido del Traviesas femenino.

Partido del Traviesas femenino. / Bruno Costas photography

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