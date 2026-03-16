El Céltiga suma un punto en Viveiro pese a estar en inferioridad medio partido

El Céltiga arrancó un punto de mérito en Cantarrana al empatar sin goles con el Viveiro en un partido marcado por la rigurosa expulsión de Anxo justo antes del descanso. Fue tras dos amarillas casi consecutivas en una acción que dejó muy molestos a los rojiblancos, obligándoles a jugar toda la segunda parte en inferioridad.

Antes, el Viveiro había salido mejor, presionando arriba y generando dos ocasiones claras, pero se encontró con un seguro Antón. El Céltiga creció con el paso de los minutos y también rozó el gol, primero con un remate alto de Santi Figueroa y después con una doble ocasión de Dani Prada. Con diez, los de Luis Carro se ordenaron bien para no conceder e incluso hubo una clara ocasión para ganar en botas de Sobrido, pero el marcador no se inmutó.

Ficha del partido:

VIVEIRO: Ayoub, Diego, Colucci, Uriarte, Esquerdeiro, Peli, Manu Martín, Cora (Carlos Teixeira, min. 64), Lansade, Scheneider (Arturo, min. 82) y Kablik.

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CÉLTIGA: Antón, Santi Figueroa, Rubi Casás, Martín Sánchez, Dani Prada, Pedro Delgado (Guille, min. 88), Julio Rey (Óscar, min. 72), Nico, Marcos Blanco (Marcelo, min. 88), Anxo y Adri Rodríguez (Sobrido, min. 77).