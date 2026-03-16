Balonmano-División de Honor Oro Femenina
El Carballal cede un empate amargo con el Zaragoza
Mila Alonso
El AD Carballal empató ante el Schar Colores Zaragoza, en un partido en el que las viguesas fueron por delante en el marcador durante casi los 60 minutos.
El choque comenzó muy bien para las locales que se dispararon en el marcador en los primeros minutos (5-1, min. 10), pero poco a poco el Zaragoza se fue asentando y se alcanzó el descanso, con un 10-8. En la segunda mitad se igualaron aún más las fuerzas, gracias a la defensa 5:1 visitante, que fue un martirio para el Carballal, que sobrevivía gracias a la buena defensa y a su portería. Así, se llegó a los últimos segundos con empate en el marcador (18-18) y bola para el equipo local, que no pudo ni siquiera lanzar a portería. Punto que sabe a muy poco en la situación en la que se encuentra el club gallego, que necesita ganar para salir del descenso.
A.D. CARBALLAL, 18 – 18, SCHAR COLORES ZARAGOZA
18. A.D. CARBALLAL: Helena Sancho (2), Antía Seijo (4), Daniela Carranza, Naihara Costas (1), Lidia Portela, Andrea Cristina Amarilla (1), Uxía Ferreiro, María Pereira (1), Alejandra Montenegro (3), María Álvarez, Nerea Arias (1), Uxía Fernández, Patricia Teijeiro (1), Sabela Vázquez (3), Laura Rúa, Yaiza Alonso (1).
18. SCHAR COLORES ZARAGOZA: Luz Bernal, Laura Rodríguez (1), Maryanna Rafaela Rodrigues (4), Dorka, Nora Hernández (3), Martina Barboza (1), Latrache (1), Guadalupe Larralde, María Torres (1), Lorena Botella (6), Andrea Rivas, Lucía Benedi (1).
ÁRBITROS: Jorge Murás y Tomás Fernández. Excluyeron dos minutos a las locales Helena Sancho (2), Daniela Carranza, Alejandra Montenegro, Yaiza Alonso y Sabela Vázquez (3, descalificada en el minuto 49:43) y a las visitantes Nora Hernández y Andrea Rivas.
PARCIALES: 2-1, 5-1, 7-3, 8-6, 9-8, 10-8 (descanso), 12-8, 13-10, 13-10, 15-14, 15-15, 18-18 (final).
INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la 20ª jornada liguera de la División de Honor Oro Femenina, que se disputó en el Pavillón Municipal de Carballal.
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