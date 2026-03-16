El Carballal cede un empate amargo con el Zaragoza

El AD Carballal empató ante el Schar Colores Zaragoza, en un partido en el que las viguesas fueron por delante en el marcador durante casi los 60 minutos.

El choque comenzó muy bien para las locales que se dispararon en el marcador en los primeros minutos (5-1, min. 10), pero poco a poco el Zaragoza se fue asentando y se alcanzó el descanso, con un 10-8. En la segunda mitad se igualaron aún más las fuerzas, gracias a la defensa 5:1 visitante, que fue un martirio para el Carballal, que sobrevivía gracias a la buena defensa y a su portería. Así, se llegó a los últimos segundos con empate en el marcador (18-18) y bola para el equipo local, que no pudo ni siquiera lanzar a portería. Punto que sabe a muy poco en la situación en la que se encuentra el club gallego, que necesita ganar para salir del descenso.