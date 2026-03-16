El Beluso aprovecha los nervios del Choco

El Choco encadenó su séptima jornada consecutiva sin ganar al caer ante un Beluso que encarriló su victoria con dos tantos en el cuarto de hora inicial y la certificó con un tercer gol mediada la segunda parte.

La derrota supone, además, que los redondelanos caigan a puestos de descenso mientras que los visitantes abren una brecha de ya once puntos respecto a los puestos complicados de la tabla.

El partido se le puso muy pronto de cara al Beluso porque aún no se había cumplido el minuto cuatro de partido cuando conseguía adelantarse en el marcador gracias a un tanto de Xabi en propia puerta.

Además, antes del cuarto de hora Marcos Pastoriza ahondaba en la herida local con un segundo gol aprovechando los errores y la precipitación a la hora de elaborar jugadas de los locales.

Pese a todo, el Choco siguió intentándolo aunque con más corazón que cabeza. Y ya en la segunda parte fue Jardi el que dejaba el encuentro sentenciado con el 0-3.

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El gol de Iago González abría una mínima puerta a la esperanza de salvar al menos un punto. Pero Moledo la cerró inmediatamente y el gol final de Xabi fue ya sólo una anécdota.