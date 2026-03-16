Fútbol / Internacional
El Arsenal da el gol de gracias a la Premier League
Los de Arteta ya aventajan en nueve puntos al City de Guardiola
agencias
El Arsenal cumplió con la victoria (1-0) ante el Everton gracias al gol de Viktor Gyökeres en el minuto 89 y el Manchester City se dejó dos puntos (1-1) contra el West Ham, en una jornada 30 que acercó el ansiado título de liga al lado ‘gunner’.
El equipo de Mikel Arteta celebró el triunfo in extremis en el Emirates como media Premier, por verse por momentos diez puntos por encima del City y por sacar adelante un complicado encuentro. Los locales arrollaron de inicio y acumularon buenas ocasiones, pero después de 15 minutos empezaron a bajar prestaciones.
El Everton se cerró mejor, sacó a los ‘gunners’ a las bandas y el atasco londinenses fue mayúsculo. En el segundo tiempo, los de Arteta trataron de abrir la lata con el disparo lejano, en una acumulación de atacantes que no supuso más producción. Al final, un centro al área que se comió el meta visitante Jordan Pickford terminó en los pies de Gyökeres. En el descuento, con Pickford arriba para buscar el último córner, el canterano del Arsenal Max Dowman, de 16 años, firmó el 2-0.
El City falló al otro lado de Londres ante un West Ham que salió del descenso, para quedarse a nueve puntos del liderato, con un partido menos y el duelo liguero contra el Arsenal pendiente.
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