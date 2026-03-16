Antonelli se gradúa a lo grande y Alonso se rinde en Shanghái

El Gran Premio de China tuvo un protagonista absoluto, Kimi Antonelli. El sábado hizo historia al ser el piloto más joven en lograr una pole en Fórmula 1 (19 años, 6 meses y 18 días), batiendo el viejo récord de Sebastian Vettel (Italia, 2008). Y el domingo se convirtió en el segundo ganador más precoz de todos los tiempos, tras Max Verstappen, además de firmar el primer triunfo italiano en 20 años, después del logrado por Giancarlo Fisichella en Malasia 2006, el año en el que Kimi vino al mundo.

El circuito de Shanghái asistió a un extraordinario relevo generacional que se vió reflejado en la imagen del podio. Peter Bonington, el popular Bono que asistió como ingeniero de pista a Lewis Hamilton durante sus años de gloria en Mercedes, acompañó esta vez a su sucesor Antonelli en las celebraciones. Pero también compartió ducha de champagne con el heptacampeón inglés, que fue tercero, tras George Russell y celebró casi como un triunfo su primer podio con Ferrari.

Por lo demás, la segunda carrera del año deparó mucha acción y adelantamientos, aunque el nuevo reglamento sigue sin convencer a (casi) nadie. Verstappen, que no acabó, volvió a cargar contra una fórmula que «parece Mario Kart y no puede gustarle a quienes aman esta competición» y Fernando Alonso, que tampoco vio la bandera a cuadros, habló de un «Mundial de pilas».

El campeón Lando Norris y su compañero Oscar Piastri ni siquiera pudieron tomar la salida, por sendos problemas eléctricos de sus McLaren y también se quedaron en el garaje Gabriel Bortoleto (Audi) y Alex Albon (Williams). «Cuatro coches fuera antes de empezar no parece el mejor espectáculo posible en la F1 ahora mismo», sentenció Alonso, que no pudo seguir más allá de la vuelta 32 por el acuciante problema de vibraciones del motor Honda. «Hemos mejorado el problema y también la fiabilidad, pero no ha sido suficiente. Nos esforzaremos para el próximo Gran Premio de Japón», reconoció Shintaro Orihara, director general de pista de HRC. «Olajá hagan los deberes», le replicó Alonso quien admitió que en algún momento de la carrera se vio obligado a soltar las manos del volante por culpa de la vibración tan extrema que sufre el coche.

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Carlos Sainz, noveno en meta, maquilló la difícil situación de Williams y sumó sus primeros puntos de la temporada, después de defenderse de Colapinto, que cerró el top diez con Alpine. Antonelli , con susto incluido por un bloqueo a falta de tres vueltas, culminó su gesta. Russell, segundo, mantiene el liderato del Mundial, que ahora pone rumbo a tierras niponas.