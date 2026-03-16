El Alertanavia optimiza la eficacia en San Pedro (1-2)

El Alertanavia se reencontró con las victorias en San Pedro para hurgar en la herida del Villalonga que ahora tiene a la misma distancia el descenso directo que el play off. Fueron noventa minutos en los que los vigueses mostraron eficacia para traducir en tres puntos su planteamiento.

Saltaron los de Roberto Lázaro dispuestos a mandar y encontraron en la espalda de la adelantada defensa viguesa la fórmula para pisar el área rival en muchas ocasiones. Sin embargo, fueron los visitantes los que se adelantaron en una falta lateral cabeceada a la red por Tielas.

Tocaba remar a contracorriente, pero el Villalonga mostró músculo para ello. Con la proa puesta hacia el empate, la nave celeste devolvió la moneda con una acción similar. Otra estrategia que Mateo Lago cabeceó para aliviar el ánimo local después de varias ocasiones previas desperdiciadas.

El guión de la primera parte se repitió tras el descanso. Los de San Pedro salieron a mandar ante unas líneas muy juntas del Alertanavia que buscaban robar y transitar. Y fue asi como llegó el 1-2, a través de una pérdida de balón que, ayudada por la falta de contundencia defensiva del Villalonga, terminó en la acción bien definida por David. Con los locales ya a la desesperada, estuvo más cerca de llegar el 1-3 que un 2-2 que no surgió.

Ficha del partido:

VILLALONGA: Rodri, Sáez, Berni, Mateo, Wachi, Óscar, Roi (Michael, min. 65), Romay (Teiko, min. 70), Carramal (Lucky, min. 59), Álex Fernández y Martín (Picallo, min. 70).

ALERTANAVIA: Juan, Mario, Corbi, Miguel, Berto, Pepo (Serra, min. 83), Breixo, Tielas (Aarón, min. 59), Joel (Pedro, min. 59), David (Nogueira, min. 83) y Diego Rodríguez (Fojo, min. 75).

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GOLES: 0-1, min. 18: Tiela; 1-1, min. 37: Mateo; 1-2, min. 73: David.