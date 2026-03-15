Voleibol
Un triste cierre de temporada
El Club Vigo pierde con claridad en su visita al Boiro y despide la Liga en la sexta posición
Redacción
El Club Vigo cerró la temporada con una contundente derrota en Boiro que le dejará en la sexta posición de la tabla, pendiente ahora de la reestructuración prometida de la categoría y con la dolorosa sensación de haber visto al equipo caerse de forma clara cuando dejó el liderato y parecía en condiciones de pelear por una mejor clasificación. Pero faltó regularidad en un tramo largo de la temporada. Eso mismo sucedió ayer en Boiro en un partido malo y en el que por encima de todo falló el bloqueo, inexistente en el lado vigués.
El ecuentro comenzó con un Vigo fuera del encuentro. Las ventajas locales eran grandes, llegando a estar diez puntos arriba, que los vigueses pudieron recortar para finalizar el set con esos cinco puntos de diferencia.
El segundo set fue el mejor jugado por los vigueses. Mucha igualdad desde el comienzo del mismo y ninguno de los dos equipos era capaz de distanciarse en el marcador. Fueron los vigueses los que tuvieron tres puntos de ventaja en la recta final del set, 15-18 que no supieron aprovechar debido a los muchos errores que cometieron. Llegaron a tener un balón de set pero no acertaron a defenderlo. De esta forma se fue al traste con el empate y los de Boiro se pusieron por delante 2-0.
Con esa gran ventaja en el marcador, los dos equipos se fueron al tercer set en el que los locales se fueron con mucha facilidad en el marcador ante un Club Vigo que no tardó en elegir la muerte por la vía rápida.
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