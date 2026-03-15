El Real Madrid exprime al Elche

Goleada funcionarial de un Real Madrid liderado por Valverde, que está en estado de gracia y anotó su cuarto gol en dos partidos. Un triunfo de trámite que no desgastó a los blancos, que tenían la cabeza en Manchester, adonde se marchan el martes. Trámite que coronó Arda con un gol desde su campo que puso en pie al Bernabéu.

El recelo que producía el Elche a Arbeloa se comprobó en el once de un Madrid con más titulares de los esperados. Los blancos, con el partido del martes en el horizonte, salieron a apretar de inicio para resolver el trámite lo antes posible. Los de Sarabia son un equipo de buen pie, pero falto de contundencia en las áreas. Y eso empujó a los blancos al área ilicitana, aunque la primera ocasión fue de André Silva en un remate de cabeza.

Con Carvajal tapando el lateral Valverde se descolgó en ataque desatendiendo las labores defensivas. El uruguayo se movió como quiso por el frente de ataque, donde actuaba de 9 falso incluso. Vinícius se movía también a su aire, pero en este Madrid tan heterodoxo en el que todos hacen de todo, el gol tenía que llegar de alguien con un rol diferente. Una falta al borde del área fue disparada por Valverde, repelida por Dituro y el rechace lo mandó a la red Rudiger en el minuto 38. El Madrid abría la lata y Arbeloa resoplaba aliviado. Apenas cuatro minutos después otra transición liderada por Brahim terminó con un pase de Fran García a la corona del área, donde apareció Valverde para ponerla en la escuadra y echar abajo el castillo de naipes de Eder Sarabia.

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Con el partido decidido, el Madrid se pertrechó atrás y esperó para sacar contras letales que finiquitasen un plácido partido que no necesitó ni una parada de Courtois. Brahim desperdició un mano a mano y fue Huijsen quien dio la puntilla a los ilicitanos en el minuto 66. Para entonces Arbeloa ya había hecho las maletas para Manchester retirando a Vinícius, Valverde, Tchouameni, Brahim, Camavinga y hasta a Rudiger, que se dio un golpe en la cabeza. El campo se pobló de canteranos como Gonzalo, Manuel Ángel, Aguado, Dani Yáñez y Palacios. El Elche maquilló el marcador con un gol en propia meta de Manuel Ángel y Arda coronó el choque con un tanto mayúsculo desde su campo, desde una distancia superior a los 65 metros que pasa a engrosar la lista de los más impresionantes en ese sentido. Buen día para el Real Madrid, para la cantera, para Arbeloa antes de la batalla del martes ante un City que ayer se despidió de la Liga tras un nuevo tropiezo.