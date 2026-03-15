Odilo salva la racha del Gran Peña

1 BOIRO: Borja Rey, Montoto, Romero, Casais (Landeira, minuto 60), Prol (Yago, minuto 86), Enjamio, Martínez, Insua (Barros, minuto 60), Pazos, Blanco (Castro, minuto 73) y Araujo (Zambrana, minuto 46). 1 GRAN PEÑA: Álvarez, Armada (Fontan, minuto 67), Cantero, De Vicente (Odilo, Minuto 73), F. López, Cellerino, Landesa (Arango, minuto 73), Delicado, Lago (Ginto, minuto 81), Vila y Coira (Barrios, minuto 81). GOLES: 1-0, minuto 77: Prol. 1-1, minuto 84: Odilo Andrés Alonso.

El Gran Peña salvó un punto a última hora ante el Boiro en un partido muy igualado que se rompió en el tramo final de la segunda parte. Un tanto de Odilo Andrés Alonso, a falta de cinco minutos para el final, permitió al Gran Peña sumar tres puntos que le permiten seguir por delante de su rival en la tabla de clasificación.

El partido estuvo marcado por la igualdad en todo momento. Ninguno de los dos conjuntos supo imponerse sobre el otro durante los primeros cuarenta y cinco minutos. No fue hasta después de pasar por vestuarios cuando el partido comenzó a animarse un poco, ya que a falta de quince minutos para el final, el conjunto local abrió el marcador de la mano de Mario Prol. Sin embargo, los visitantes no se vinieron abajo y en un saque de esquina Alonso logró el empate a última hora.