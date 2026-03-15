Mercedes no cede: victoria al sprint de Russell y pole histórica de Antonelli

Dominio absurdo de Mercedes en la jornada previa a la gran carrera del GP de China. George Russel abrió la veda con una victoria en la carrera al sprint frente a unos combativos Ferraris, mientras que Kimi Antonelli redondeó el sábado para la escudería alemana con la pole más precoz de la historia de la Fórmula 1.

Russell confirmó su candidatura al título en la primera prueba al sprint del año. Desmarcado ya en mitad de la carrera, el británico vio como los pilotos de Ferrari se lanzaban en busca de su estela.

A cinco vueltas del final, los pilotos que iban en cabeza aprovecharon la salida del coche de seguridad por la retirada del alemán Nico Hülkenberg (Audi) para hacer una parada y cambiar neumáticos. Volvía la emoción de cara a las últimas tres vueltas: un ‘mini-sprint’ dentro del sprint.

Con Hamilton ya descolgado, era Leclerc el principal aspirante a desbancar a Russell, pero tuvo un fallo en la última curva tras la salida del ‘safety car’ que el británco aprovechó para volver a pisar a fondo. Unas seis décimas (+0,674) le sacó al monegasco al cruzar la línea de meta. Por su parte, los pilotos españoles sorprendieron al salir con neumáticos duros frente a los medios que montaban la mayoría de la parrilla. FInalmente, Carlos Sainz remontó para ser duodécimo mientras que Fernando Alonso remató en la posición 17.

El día de Kimi

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Antonelli aprovechó los problemas técnicos de George Russell en la clasificación del GP de China para anotarse su primera pole en una clasificación larga de Fórmula 1, después de la que logró el año pasado al sprint en Miami. El piloto italiano ha hecho historia a sus 19 años, 6 meses y 18 días y se ha convertido en el poleman más joven de todos los tiempos, pulverizando el récord que ostentaba Sebastian Vettel (21 años, 2 meses y 11 días) desde el GP de Italia de 2008.