Un derbi para levantar el vuelo

Un equipo saldrá hoy de A Sangriña con sensación de alivio; otro se sentirá devorado por sus miedos. O tal vez un empate deje todo en suspenso. Mecalia Guardés y Conservas Orbe Zendal Porriño se enfrentan esta tarde en una edición del gran derbi del balonmano femenino español. Los dos equipos gallegos llegan a la cita con la responsabilidad que acompaña este tipo de partidos, pero con enormes dudas a cuestas. Importantes en el caso de las guardesas; muy inquietantes en el de las porriñesas. El último mes de competición no está resultando sencillo para ninguno de ellos. Su rendimiento ha caído de forma notable, especialmente en ataque donde en las últimas jornadas sufren para alcanzar la veintena de goles en casa partido.

Las de Ana Seabra han sido capaces al menos de sacar adelante dos de los últimos cuatro partidos disputados, lo que les permite mantenerse en la pelea por las primeras posiciones, pero las de Isma Martínez no ganan desde el último partido que jugaron ante de la «fuga» de Paulina Buforn y Aitana Santomé que ha ido desinflando al equipo hasta poner en serio riesgo la sexta plaza que ocupan en estos momentos y a la que tratan de aferrarse con fuerza. El equipo no se ha dejado ir, Isma Martínez ha trabajado en alternativas tácticas y se han enganchado a la pelea incluso contra rivales de superior nivel, pero al final los partidos no han caído de su lado. Para las porriñesas salir triunfantes del derbi de esta tarde sería un enorme regalo.

Para el Guardés la cita es igual de importante para seguir en esa pelea entre los cuatro primeros equipos donde las diferencias son mínimas porque este año la Liga aún no tiene un equipo dominante. Para Ana Seabra la semana ha sido buena y ha recibido importantes noticias. Vuelven a la convocatoria Ariana Portillo y Nerea Gil, recuperadas por fin de sus lesiones de rodilla; y Cecilia Cacheda que se perdió por problemas físicos el duelo ante el Beti-Onak que perdieron el martes pasado. El Mecalia Guardés contará con sus 15 jugadoras por primera vez en semanas y eso es motivo para el optimismo en A Guarda.

El partido además podría ser el último derbi que vivan en los actuales banquillos tanto Ana Seabra como Isma Martínez que ya han anunciado que no seguirán en sus respectivos equipos a final de temporada.

PISTA: A Sangriña.

HORA: 13:45 (Teledeporte).