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David Costas da la victoria al Oviedo con su primer gol

redacción

Vigo

El Real Oviedo, como ya pasó en la primera vuelta, ganó al Valencia (1-0) y, con un tanto del chapeleiro David Costas, el primero que marca como futbolista en Primera División, sumó su cuarto triunfo de la temporada y logró, por fin, cerrar a su favor un partido tras adelantarse en el marcador, una victoria que le permite seguir vivo a cinco puntos de la permanencia. Ahora visitan al Levante.

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