Fórmula 1
Alonso, desesperado: "No me sentía ni manos ni pies"
"Físicamente, no podía seguir mucho más tiempo, empecé a perder sensibilidad en las manos y en los pies. Fue peor que ningún otro día del fin de semana", explica Fernando, que sigue dándole un voto de confianza a Honda pese a todo: "Hay que darles tiempo y espero que hagan sus deberes"
Fernando Alonso decía el sábado, tras completar las 19 vueltas del sprint en China, que el objetivo para el domingo era “ver la bandera a cuadros, a ver si conseguimos al menos eso”. Una misión imposible visto lo visto.
El asturiano ha tenido que bajarse del coche tras 35 de las 56 vueltas de carrera, con las manos entumecidas por las vibraciones. "No me sentía ni manos ni pies", ha alertado.
“No creo que hubiera podido terminar la carrera en ningún caso. El nivel de las vibraciones era bastante elevado hoy. Desde la vuelta 20 a la 35 estaba sufriendo bastante para sentir mis manos y mis pies íbamos una vuelta por detrás, últimos, así que no tenía mucho sentido seguir rodando”, ha reconocido.
“Físicamente, no podía seguir mucho más tiempo, empecé a perder sensibilidad en las manos y en los pies. Fue peor que ningún otro día del fin de semana aunque, sinceramente, algunas de las medidas que tomamos fueron artificiales. Al bajar las revoluciones del motor todo vibra menos, pero en la carrera tienes que ir a altas revoluciones si quieres tratar de adelantar o recargar, así que con el tiempo se vuelve más difícil y exigente”, ha explicado Alonso, que se ha referido a la nueva F1 como “el campeonato del mundo de pilas”.
“Entre Australia y China teníamos cinco días así que el motor era exactamente el mismo. Ahora tenemos dos semanas, tendremos más tiempo en el banco de potencia y debemos dar a Honda más tiempo para entender la causa de las vibraciones. Probablemente resolvimos el aislamiento de las baterías, aunque Lance tuvo un problema, pero en general debemos dar a Honda más tiempo”, ha zanjado el asturiano. “¿Los planes del equipo? Los míos están claros, volver a casa, descansar y prepararme bien para Japón, espero que Honda haga también sus deberes”.
- «Durante casi 30 años sufrí un dolor que ni en el parto y lo tenías que ocultar»
- Interceptado un conductor de patinete eléctrico en Vigo bajo los efectos de cuatro drogas diferentes
- Balbi, «una pequeña ferretería del deporte» que resiste en Vigo tras casi 40 años de historia
- Inditex refuerza su presencia en la rúa Príncipe con una gran tienda de Oysho
- Once conductores de Uber en Vigo se quedan sin el «título habilitante» para circular
- El IEO documenta dos nuevos ejemplares de peces globo potencialmente tóxicos en aguas de Cangas y Pontevedra que evidencian la «tropicalización» de Galicia
- La constructora de avenida de Portugal desoye la orden de reinicio de obra del Concello y vecinos y comerciantes se movilizan
- Arranca el proceso de hormigonado en la plaza de la Farola