El Alondras paga la eficiacia del Compostela

El Alondras cayó derrotado por 3-0 en su visita al Compostela en San Lázaro, en un encuentro en el que los cangueses compitieron durante varios tramos pero pagaron la eficacia del conjunto local.

El equipo dirigido por Rafa Villaverde arrancó el partido con una propuesta valiente, buscando protagonismo con balón y tratando de sorprender a un rival que pelea por el ascenso. En la segunda jugada el Compostela golpeó primero. Armental desbordó por banda izquierda y sirvió un pase al área que Maceira aprovechó para abrir el marcador en el minuto 8. El gol obligó al Alondras a recomponerse y buscar de nuevo el control del juego. Los visitantes tuvieron más posesión durante varios minutos, pero no pudieron remontar.