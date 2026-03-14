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El Valinox Novás se pone a prueba en la dura cancha del Lalín

m.a.

Vigo

El Valinox Novás, con la clasificación para la fase de ascenso conseguida, jugará en el Lalín Arena, una cancha siempre complicada, a a pesar de que el conjunto del Deza esta temporada está luchando en la zona baja de la tabla y actualmente ha encadenado cuatro derrotas consecutivas. Para este encuentro, el líder destacado, tendrá la baja de Martín Davila, que ha sufrido un golpe en la rodilla, por lo que no jugará por precaución.

Por su parte, el Reconquista recibe al Calvo Xiria sin sus dos porteros, por lo que acudirá al filial. Yeray tiene una fractura en un dedo y Juan Novás, molestias en una rodilla (pendiente de diagnóstico).

El Granitos Ibéricos Carballal vuelve a jugar en casa después de cuatro partidos consecutivos fuera y lo hará frente al Tacoronte, un equipo impredecible como visitante. El Carballal afrontará el choque como si llegase con la plantilla al completo y con la duda de Diego Rodríguez, con un esguince.

Partido transcendental para el BM Porriño, que esta tarde recibe al colista del grupo, el Ribeiro. Una victoria local significará un respiro para el Porriño, que ha encadenado cuatro derrotas consecutivas. El técnico local Dani Benaches no podrá contar con Íñigo y Eloy Molanes para este encuentro, en el que la clave estará en la defensa.

Una nueva final para el Saeplast Cañiza, que necesita vencer al Culleredo para seguir recortando distancias a los equipos que se encuentran fuera del descenso. Con las incorporaciones de Jesu Veiga y Goran Tomislav, el equipo ha mejorado, pero no hay tiempo de aclimataciones. Llegarán todos al partido, menos los dos lesionados de larga duración (Pintus y Marcos).

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Partidos: Granitos Ibéricos Carballal-Tacoronte (20:15 hoy), Reconquista-Xiria (20:00 hoy), Porriño-Ribeiro (18:15 hoy), Saeplast Cañiza-Culleredo (12:30 domingo), Lalín-Valinox Novás (19:00 hoy).

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