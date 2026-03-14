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¿El último derbi de Isma y Ana?

Porriño y Guardés, que cambiarán de técnico al final de la temporada, se enfrentan el domingo en A Sangriña en medio de sus respectivas crisis de juego

Ana Seabra, en un partido en A Sangriña. | MARTA G.BREA

Ana Seabra, en un partido en A Sangriña. | MARTA G.BREA

Juan Carlos Álvarez

Juan Carlos Álvarez

Vigo

Hubo tiempos mejores, pero aún así nada mejora el ambiente de un clásico del balonmano femenino gallego. El domingo a mediodía (13:45 horas, exigencias televisivas mediante) el Mecalia Guardés ejerce de anfitrión del derbi ante el Conservas Orbe Zendal Porriño, un choque al que ambos equipos llegan con varios puntos en común y ninguno especialmente dichoso. A la complicada trayectoria de las últimas semanas se une la circunstancia de que ambos equipos se despedirán a final de la temporada de sus respectivos entrenadores para poner fin así a un ciclo dichoso en ambos casos. Ana Seabra e Isma Martínez ya se han despedido, pero no han dicho adiós. Guardés y Porriño anunciaron con antelación el final de la relación para disponer de tiempo para prepararse emocional y estratégicamente.

Isma Martínez, técnico del Conservas Orbe Zendal. | MARTA G.BREA

Isma Martínez, técnico del Conservas Orbe Zendal. | MARTA G.BREA

Este cambio que ambos equipos afrontan en sus planificaciones convierte el duelo del domingo en un posible “último baile” de Ana Seabra e Isma Martínez en un derbi gallego. Seguramente el balonmano les volverá colocar frente a frente en otros proyectos, pero no parece que vaya a ser (o al menos no será en un tiempo) en un Guardés-Porriño o un Porriño-Guardés. De todos modos, aún no puede descartarse que ambos equipos se crucen en un hipotético play-off de cuartos de final esta misma temporada aunque es una posibilidad que ahora mismo no parece demasiado clara.

A estas horas ambos entrenadores difícilmente estarán considerando esta circunstancia porque necesitan la victoria para solucionar la crisis de juego y resultados que vienen experimentando. Inquietante en las guardesas, dramática en las porriñesas. El Mecalia ha perdido dos de los últimos cuatro partidos que ha jugado y ha rozado el desastre en algún otro como sucedió en Valladolid. Pero al menos no ha perdido el paso con los primeros clasificados y sigue en la pelea de cualquier caso. En lo que respecta a las porriñesas la situación es más delicada. Las de Isma Martínez llevan tres derrotas y dos empates desde que se supiese que Paulina Buforn y Aitana Santomé dejaban el equipo para irse a la Liga de Rumanía. La producción ofensiva del equipo ha caído en picado hasta convertirse en el noveno con peor promedio anotador y aunque han conseguido estar cerca de sus rivales en buena parte de los partidos, incluso contra cuadros poderosos como el Rocasa, finalmente han terminado por claudicar. Han caído a la sexta plaza y están amenazados por Elche y Granollers con lo que el efecto del partido de este domingo para ellas es aún más importante.

Ninguno de los dos entrenadores presta a estas horas atención al componente emocional y están más afanados en solucionar sus problemas, más o menos grandes y sobre todo subir su producción ofensiva porque ambos están sufriendo para alcanzar la veintena de goles en el último mes. Ana Seabra recuerda que “siempre es un partido especial, pero más allá de eso estamos centradas en mejorar y corregir nuestro trabajo de los últimos partidos. Saber controlar mejor los momentos del partido con más calidad y eficacia es uno de nuestros principales objetivos» afirmó.

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Isma Martínez también incide en su sufrimiento para encontrar la portería rival: “tenemos muy claro que nos está costando muchísimo hacer gol, tenemos que intentar, contra una de las mejores defensas de la Liga, ser muy eficaces de cara a portería». Isma confía en salir de este pequeño agujero en el que se ha metido el equipo y mantener la sexta plaza.

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