Miguel Román y Luchi, premios VIDE de la pasada temporada

Miguel Román (Gondomar, 2002), por su enorme temporada en el Celta Fortuna (34 partidos jugados de los 38 de la competición, 33 titular y 4 goles), y Lucía Fernández, “Luchi” (Vigo, 2007), el joven ciclón que maravilló en As Relfas con el Sárdoma CF -y aportó 17 goles- y ahora milita en As Celtas, fueron elegidos como mejores futbolistas de la pasada temporada, la 24/25.

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, entregó ambos galardones, al igual que a María González (Vigo, 1999), capitana del Bembrive FS, y al cierre Enrique Gómez, “Quique” (Vigo, 1997), los mejores en el fútbol sala.

El evento estuvo cargado de emotividad por el reconocimiento a título póstumo para Enrique Fernández, durante décadas al servicio del Club Deportivo Nieto y fallecido hace escasas fechas; de hecho, la entrega de una placa a su viuda a título póstumo se llevó la ovación más cerrada y prolongada de la tarde noche en el Museo Marco. Esa y el premio a la trayectoria del vicepresidente del Treboada San Salvador FS, Manuel Piñeiro.

En el acto también hubo guiños a la base, con un premio para el ED Vigo 2025 cadete por su dominio en el 40x20 gallego que lo llevó a la disputa del Nacional. Junto con el Alertanavia de fútbol sénior (Preferente) fueron los dos clubes más representados. De hecho, los jugadores del cuadro del Pahiño, que acudieron por el ascenso a Preferente del verano pasado, fueron los primeros en recoger su galardón. Entrenaban a continuación y están peleando por la permanencia. VIDE también recordó los ascensos de As Celtas (el A y el B, ahora As Celtas Sporting), además del Celta Academy, la UVCD Candeán y el CD Teis.

Además, los Premios VIDE pusieron en valor el título nacional conquistado por dos viguesas, Némesys Almida (Bembrive FS) y Vera Feijoo (Pecheches FS), campeonas de España Sub-10 con Galicia en 2025 y que esta temporada coinciden en el Pecheches.

Abel Caballero, que abrió su intervención rechazando frontalmente los actos violentos entre radicales de la noche previa al Celta-Lyon («eso no es fútbol ni es Vigo”, dijo a un auditorio lleno), celebró estos premios, ya veteranos y tradicionales en el tiempo, apuntando que “la vida es igual que el fútbol, por eso es éste el deporte por antonomasia” y, además de su felicidad por los resultados del Celta, destacó que “la base es lo importante”, además de dar la relevancia que ya tiene “el fútbol femenino”.

Vicky Vázquez (As Celtas) y Lucas Fernández (IES Coruxo) fueron los mejores entrenadores. Ella guio el primer proyecto femenino céltico al ascenso a 2ª RFEF; él supo mantener al IES Coruxo en la 2ªB del fútbol sala nacional. La anécdota, que fue padre en octubre -por lo que ha dejado de entrenar- y su joven hija vivió en directo el acto.

Reconocimientos al 25 aniversario del Bembrive FS (2001-2026), al centenario del Gran Peña (1926-2026), a José Rodríguez (Colegio Hogar), a los árbitros (David Táboas y Paulo Jorge Covelo) o a las pichichis de sus categorías también tuvieron su espacio. Claudia Martínez (Bembrive FS) firmó 56 goles en categoría nacional; Laura López (41 en el Casablanca), Aitor (35 con el Nieto en 3ª Futgal) y David Somoza (30 en 1ª Futgal para el Alertanavia).

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Fue la noche del fútbol vigués en la que Sergio Álvarez, consejero céltico y exjugador, recogió el premio de Miguel Román, recientemente operado. Román sucede en el palmarés a Javi Rodríguez, otro céltico premiado primero por su trayectoria en el Celta Fortuna. n