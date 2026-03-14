Miguel Rodríguez dice adiós al curso

El Utrechtanunció ayer que pierde al redondelano Miguel Rodríguez para lo que resta de temporada tras una lesión de rodilla que sufrió esta semana en un entrenamiento.

El excéltico lo explicó en redes sociales: «Desafortunadamente, no podré ayudar más al equipo esta temporada. Ha sido un año lleno de emociones, jugando en Europa, compitiendo con equipos top y viviendo momentos que nunca olvidaré», antes de dar las gracias al club, a la afición y a su familia.