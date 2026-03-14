El Atlético acaba sufriendo para ganar al Getafe con uno más

Un golazo de Nahuel Molina desencadenó ante el Getafe la cuarta victoria consecutiva en LaLiga del Atlético de Madrid, absolutamente consolidado en las posiciones de la Liga de Campeones, entre numerosos descansos en su once inicial y más de un susto en el segundo tiempo, los más claros salvados por Musso ante Luis Milla y Adrián Liso (1-0), con su rival ya con diez por la expulsión de Abqar, en el caótico final rojiblanco.

Mejor el Atlético en la primera parte, tampoco con exceso de ocasiones, el formidable derechazo con el empeine desde 25 metros del campeón del mundo argentino, lateral siempre bajo la duda en el equipo rojiblanco, fue imparable para David Soria. Un relámpago sorpresivo, inalcanzable no sólo para él, sino para cualquier guardameta, por potente, imprevisible, dirección y ejecución. Un golpeo extraordinario que marcó la diferencia desde el principio.

Era tan solo el minuto 8. También fue la convicción que necesitaba el equipo rojiblanco, compuesto su once por muchas de las piezas de recambio habituales de su alineación tipo. Del equipo que goleó 5-2 al Tottenham el pasado martes a este sábado sólo repitió Pubill, como probablemente ocurrirá de este sábado a la visita a Londres del miércoles.

Después, el Atlético dispuso de más, superior entonces al Getafe, sobrepasado en cada lance y en cada metro por el equipo local. David Soria se estiró para negar el segundo gol de Molina, observó cómo la volea de Nico González tras el rechace se perdió fuera y sintió alivió cuando un cabezazo de Sorloth, a centro de Baena, se fue contra el lateral de la red, como un nuevo remate de Molina, mucho más sencillo y peor ejecutado que el gol.

La segunda parte empezó distinta, con Satriano frente a Musso, con un tiro de Luis Milla, con un corte providencial de Giménez y con el impacto del VAR en el partido. Abqar pellizcó en los genitales a Sorloth cuando pasó al lado del atacante noruego, con el juego a muchos metros de distancia. El central fue zarandeado por el delantero, que fue a decirle al árbitro, Miguel Ángel Ortiz, lo que había sucedido. El vídeo delató a Abqar, expulsado con tarjeta roja directa. Sorloth fue amonestado con amarilla. Minuto 56.

Atlético de Madrid - Gefafe. / J.J.Guillen / EFE

En ventaja en el marcador y en superioridad numérica, el Atlético no sentenció el duelo, ni siquiera fue tan superior como en el primer tiempo. Ni contra la entrada de una tacada de Lookman, Julián Alvarez y Giuliano ni después de Griezmann y Llorente. Más potencia para resolver el triunfo, pero fue Arambarri quien tuvo el empate: definió fatal ante Musso.

Un serio aviso para el Atlético, que había sentido cerca el 2-0 por medio de Pubill antes, aunque ya había desaparecido en ataque del área de David Soria, en el fino filo de una diferencia mínima hasta el final, amenaza por Luis Milla, salvada por Musso e, inmediatamente después, sostenida por Soria, agigantado ante Griezmann, en la incertidumbre que se movía el choque, entre el 2-0 y el 1-1, que no fue tal en el 97 por una gran parada decisiva de Musso. El duelo terminó en 1-0. La sexta victoria seguida en el Metropolitano, esta vez por la mínima. También suma.

El Atlético rota y gana. No hay mayor satisfacción para un entrenador. Para eso diseñó la plantilla, desfondada como terminó el pasado curso en el tramo decisivo, cuando se quedó entre marzo y abril sin nada, en una secuencia definitiva a la que acudió exhausto. Aprendida la lección, el presente es muy distinto, más aún entre tantos y tantos partidos.

No ha parado de jugar el Atlético en dos meses y medio. Ya son 20 partidos desde el 4 de enero. Y trece desde el pasado 31 de enero. La rotación, "gestión" lo llama Simeone, es fundamental. La centra en las últimas jornadas del campeonato. Accidentado contra el Rayo Vallecano, con una estruendosa derrota por 3-0 en Leganés, después ha vencido al Oviedo (0-1), al Espanyol (4-2), a la Real Sociedad (3-2) y este sábado al Getafe, cuatro victorias seguidas en LaLiga que no lograba desde el pasado 29 de noviembre.

Imposible el título, casi hecha la clasificación para la Liga de Campeones, con un margen más que amplio sobre el Betis, once puntos antes del inicio de la jornada, las prioridades son evidentes para Simeone, porque así lo marca el calendario y las posibilidades de ser campeón: la Copa del Rey, con la final del próximo 18 de abril ante la Real Sociedad, y la Liga de Campeones, ahora en octavos, casi en cuartos, a la espera de la visita a Londres.

Son las competiciones que marcan de forma inequívoca el partido a partido. Los descansos de sus titulares se concentran en LaLiga para alinearlos después en la Copa y en la Liga de Campeones o viceversa en el caso de los menos habituales, a los que les surge la ocasión entre la carga inaguantable de partidos. Fue el momento de Obed Vargas, el internacional mexicano fichado en invierno, el único que aún no había sido titular, correcto e insustancial durante su primera aparición en el once inicial de Simeone.

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También el retorno de Lenglet y Giménez a la defensa, armada en torno a cinco hombres; el recorrido como carrilero izquierdo de Nico González; la vuelta de Baena, hoy por hoy sin sitio en la alineación, igual que Sorloth, por más goles que haya marcado en 2026, ya por los once; la enésima oportunidad fallida de Almada, más aparente que real y definitivo; y el golazo de Nahuel Molina, con el que el Atlético mantiene su fortaleza del Metropolitano.