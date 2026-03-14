Duro golpe para el Coruxo

2 SÁMANO: Hodei; Julen (Abad, minuto 65), Deiby, Jonlo, Rasines; Gilete (Berzosa, minuto 65), Xavi, Unai Vega, Marta (Fran González, minuto 88); Lambea y Oliver (Jonás, minuto 74). 1 CORUXO: Ruiz Díaz; Roque (Losada, minuto 78), Borja (Hugo, minuto 69), Xavi Cidre, Guille Pinín, Alonso, Juan Rodríguez, Nacho Fariña, Añón (Rares, minuto 83), Mateo y Sola (Pelayo, minuto 78). GOLES: 0-1, minuto 46: Añón. 1-1, minuto 61: Marta. 2-1, minuto 91: Berzosa

El Coruxo no pudo romper su mala racha y cayó 2-1 en su visita al Sámano en el campo de Vallegón. Los vigueses se adelantaron en la segunda mitad con un gol de Añón, pero Diego Marta igualó para los locales. En el minuto 91, Berzosa firmó la remontada definitiva del colista. A pesar de dominar fases del encuentro y generar las mejores ocasiones, el equipo de Javi Pereira no logró concretar y se marcha de Castro Urdiales con una derrota que complica su camino hacia la recuperación de confianza.

El Coruxo afrontaba la visita al Vallegón con la necesidad de romper la mala racha que arrastraba. Dos derrotas consecutivas habían puesto al equipo de Javi Pereira en alerta, y el encuentro ante la Sámano ofrecía una oportunidad para recuperar confianza y sensaciones. El Sámano, colista del grupo y con la permanencia prácticamente inalcanzable, recibía al conjunto vigués con el objetivo de sumar ante su público y mantener la esperanza de escapar de la zona de descenso.

Desde el inicio, el partido mostró ritmo elevado. El Coruxo se volcó al ataque, presionando alto y buscando generar ocasiones claras. A los doce minutos, el Sámano adelantó líneas para frenar la intensidad visitante, mientras los vigueses peleaban cada balón con determinación. Durante los primeros minutos se sucedieron los acercamientos, aunque sin precisión suficiente para inaugurar el marcador. Alrededor del minuto 22, el Coruxo volvió a aparecer con fuerza, creando peligro y obligando a la defensa local a esforzarse.

El partido transcurrió con llegadas alternas, y hacia el minuto 32 el Coruxo cedió terreno y permitió que el Sámano se hiciera con la posesión, mostrando un juego más físico y directo. Pese a ello, el equipo verde dispuso de oportunidades claras, sobre todo en el minuto 35, pero la portería local resistió. El tramo final del primer tiempo fue especialmente activo para los vigueses. El Coruxo insistió con presencia en el área, aunque un gol del Sámano fue anulado por fuera de juego. El descanso llegó con un empate sin goles, dejando claro que, aunque el Coruxo había generado las mejores ocasiones, el Sámano había conseguido equilibrar la contienda en el tramo final.

En la segunda mitad, el Coruxo salió decidido a marcar. Añón consiguió adelantar a los vigueses a los 46 minutos, dando la sensación de que los tres puntos podrían viajar a Vigo. Sin embargo, la reacción del Sámano no se hizo esperar. La presión local se intensificó y, en el minuto 61, Diego Marta igualó de cabeza tras un centro de Rasines. El empate obligó al Coruxo a reorganizarse y mantener la concentración. El equipo intentó volver a tomar la iniciativa, pero los minutos siguientes transcurrieron con el balón mayormente en la medular y sin grandes oportunidades para ninguno de los dos conjuntos.

Hacia el tramo final, los cambios en ambos equipos buscaban dar aire fresco y alternativas ofensivas, pero las defensas se mantuvieron firmes. El Coruxo se volcó en ataque hasta el último instante, pero en el minuto 90 Berzosa firmó el 2-1 definitivo para el Sámano.

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