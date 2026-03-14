El Coruxo, a cortar la mala racha

El Coruxo es uno de los equipos más madrugadores en este fin de semana. El equipo entrenado por Javi Pereira abrirá la jornada esta tarde, a partir de las 18.15 horas, en el campo de Vallegón en Castro Urdiales. Enfrente un Sámano que ocupa la última posición del grupo, y que parece uno de los equipos condenados a perder la categoría, ya que tiene la salvación a diecisiete puntos.

Para el equipo entrenado por Javi Pereira, los tres puntos en juego son muy importantes. No por medirse al colista del grupo. No por meterse otra vez en el grupo de equipos que disputará el play off de ascenso; sino por la necesidad de romper la racha de dos derrotas consecutivas y recuperar el buen nivel del segundo tercio de la Liga, en la que el equipo encadenó una buena racha de jornada sin perder y lo llevó a la zona alta de la clasificación.

El técnico verde no recupera a ninguno de los jugadores que están en la enfermería, por lo que sigue sin contar con Sergio, Rosas, Barba y Breo, que se pierden una nueva jornada. Por ello, lo normal es que el técnico repita el equipo inicial de la semana pasada.

A pesar de que el Sámano solamente ha ganado dos partidos en su terreno de juego, ante Marino y Valladolid Promesas, lleva desde el pasado mes de noviembre sin ser capaz de sumar un punto en su terreno de juego. Una circunstancia que lo llevará a arriesgar para buscar un tanto que le de los tres puntos en juego. Sin embargo, también es una buena oportunidad para que el Coruxo aproveche su velocidad. n

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CAMPO: Vallegón. HORA: 18.15 horas.