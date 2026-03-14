El Club Vigo cierra el año en busca de la quinta plaza

El Club Vigo echa el cierre a la temporada esta tarde en la pista del Boiro en un duelo de rivalidad con el que los vigueses tratarán de despedirse con buen sabor de boca y la esperanza de ganar tal vez alguna plaza en la clasificación.

A los vigueses les gustaría poder acabar en quinta y para ello deben vencer a Boiro y que el Jovellanos gijonés pierda su encuentro contra Textil Santanderina. Todo es posible aunque a nadie le gusta ir haciendo cuentas de cara a la nueva temporada. Los de Boiro, en la primera vuelta, salieron derrotados de Coia por un apretado 3-2 que deja bien a las claras lo igualados que están en el grupo A de Superliga 2.

En el conjunto de Boiro destacan jugadores como Wiernes, Casais, Davila, Cañate, Marin o Barro que junto al libero Nieto, son los que forman el sexteto titular que viene disputando sus encuentros desde el inicio de la temporada, y lo vienen haciendo francamente bien por lo que los vigueses deberán luchar y hacer un buen encuentro para conseguir una victoria que les daría un buen final de temporada.

En el conjunto vigués decir que Diego Taboada dispone de toda la plantilla para este encuentro y tendrá que dejar a algún jugador sin poder hacer el desplazamiento, ya que a estas alturas de competición sigue metiendo a jugadores jóvenes en la primera plantilla para que se vayan fogueando de cara a la nueva temporada en la que sigue en el aire el asunto de la remodelación de las categorías que pretende la Federación.

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PISTA: Boiro. HORA: 18:00 (hoy).