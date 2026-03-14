Balonmano / Liga de Oro
El Carballal retoma la competición con la mente en la salvación
Recibe al Zaragoza, uno de los equipos que también trata de evitar el descenso
m.a.
El AD Carballal regresa a la competición, después de una semana de parón, con muchas ganas de cambiar el rumbo y comenzar a dar pasos hacia la salvación. Visita Vigo el Schar Colores Zaragoza, uno de los equipos que lucha por evitar el descenso de categoría, pero con cuatro puntos más que las gallegas, por lo que la victoria para el equipo local se torna casi imprescindible para ir remontando a falta de sólo seis jornadas para el final. En el aspecto positivo, destacar la recuperación de la portera Uxía, por lo que la técnica Ana Alonso contará con toda la plantilla para este encuentro, en el que será fundamental controlar la ansiedad e imponer un ritmo alto de juego, que es como más cómodo se siente el Carballal. El objetivo, ganar y dar una alegría tanto a la afición como al equipo y enfilar el último tramo de la temporada con una importante recarga de energía para volver a conseguir el objetivo con el que arrancaba a comienzo de temporada. n
PISTA: Carballal. HORA: 18:00 (hoy).
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