La Bombonera acoge un gran derbi entre Sar Rodavigo y Saeplast Cañiza

Partidazo en la Bombonera. Una SAR Rodavigo en racha recibe al Helvetia Saeplast Cañiza, colíder y también en un gran momento de forma. El conjunto visitante, con las incorporaciones de Laura y Alba, llega a las últimas cinco jornadas ligueras con la posibilidad de jugar la fase de ascenso, pero sin mucho margen de error.

Y la Bombonera es una de las canchas más complicadas. Porque el público aprieta y porque el equipo ha remontando de una forma increíble, para conseguir convertirse en uno de los clubs más complicados de superar. Precisamente fue la SAR el primer equipo que ganó al Cañiza esta temporada en la jornada nueve.

Eso sí, las locales llegan con una nueva baja. Goretti se lesionó la semana pasada en la rodilla y está a la espera de una resonancia para conocer el alcance real del problema.

El Inelsa Solar Asmubal Meaño recibe esta tarde al Rubensa Indupor BM Porriño en un choque fundamental para las visitantes, que tratan de escapar de la zona de descenso. El Meaño, que venció de forma contundente en la primera vuelta, afronta el choque con bajas (Sofia Arangio, Nicoll y Raquel Sineiro) y sin necesidades, una vez ya garantizaron la permanencia en División de Honor Plata Femenina. Eso sí, el objetivo es competir y ofrecer una buena imagen.

Por su parte, el Rubensa Indupor BM Porriño, que tendrá la posibilidad de contar con las jugadoras que compatibiliza con el primer equipo, afronta el choque con el objetivo de sumar puntos para alejarse del descenso. En las últimas jornadas el equipo está compitiendo mucho mejor, pero aún necesita más puntos para alcanzar la zona tranquila.

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Partidos: Sar Rodavigo-Helvetia Saeplast Cañiza (18:30 hoy), Inelsa Solar Asmubal Meaño-Rubensa Indupor Porriño (20:00 hoy).