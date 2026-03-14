Fútbol sala
El Bembrive afronta un nuevo partido clave ante sus aficionados
redacción
Nueva final para el Bembrive FS, esta vez ante su afición este sábado en el polideportivo de Candeán (20:00 horas). El final de temporada del equipo vigués está siendo (y va a ser) un festival de partidos lleno de trascendencia.
El Gaitero Rodiles, segundo clasificado (58 puntos), visita al quinteto verde, cuarto (49). En realidad, la diferencia clasificatoria, si las de Gael Madarnas logran imponerse, es asumible porque a las asturianas todavía le quedan dos muy duros compromisos en casa ante el líder Estrela Futsal y en Marín contra el Ence.
Pero para las viguesas, lo importante es mantener la cuarta posición para jugar los cruces de ascenso. Y todo pasa, tras el valioso empate cosechado en Cortegada, por derrotar a las jugadoras que dirige Guillermo Arribas.
Diferencias
Respecto a la ida, hay sustanciales diferencias. Aquel fue el último partido de Mar Fernández con el Bembrive (derrota por 4-3, con expulsión de Clau) y en el Rodiles tampoco estará Laura Ajenjo, que en diciembre se fue del Rodiles para fichar en la elite. A cambio, el quinteto maliayo ha incorporado a las brasileñas Gabi Machado, ala-cierre internacional, y Deise García, pívot, para disponer de un plantel más temible.
A ocho jornadas del final de la fase regular, la carrera con el Ence Marín (mismos puntos que el equipo vigués, pero con un partido menos) no permite ni un solo tropiezo en casa. Ya es un mano a mano entre los dos equipos porque quienes vienen por detrás están a años luz y fuera de la pelea por la cuarta plaza. Las viguesas confían en protagonizar un final de temporada importante que las vuelva a meter en la pelea por lograr el soñado ascenso a la máxima categoría del fútbol sala femenino.
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