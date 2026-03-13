Bartomeu, ante la jueza: "Nosotros no ordenamos ningún mensaje en las redes en contra de nadie"

Siete días después de su declaración en un juzgado por presuntas irregularidades en su gestión y dos días antes de las elecciones en el Fútbol Club Barcelona, el expresidente del club azulgrana, Josep Maria Bartomeu, ha comparecido de nuevo ante una jueza de la capital catalana para ser interrogado como investigado, a petición propia, por el caso Barçagate, presunta administración desleal en la contratación de una empresa encargada de gestionar las informaciones en redes sociales relacionadas con la entidad. "Nosotros no ordenamos publicar ningún mensaje en contra de nadie", ha explicado el exdirigente del Barça al abandonar la Ciutat de la Justícia. Así lo ha explicado también ante el togado que instruye este proceso judicial, que se inició hace más de cinco años.

Los Mossos d'Esquadra han entregado esta misma semana un nuevo informe ampliatorio sobre este asunto en el que detallan los datos encontrados en el móvil de Bartomeu, según las fuentes jurídicas consultadas por El Periódico de Catalunya. En ese teléfono se encontraron algunos de los informes realizados por la empresa Nicestream. Según un atestado anterior de la policía, Bartomeu, que llegó a ser detenido en marzo de 2021, conoció de primera mano los trabajos encargados por el club a esta sociedad para atacar a sus rivales y futbolistas. "El club no pidió la creación de perfiles en las redes sociales; nunca he pedido que se atacara a nadie", ha explicado Bartomeu, que ha solicitado a la jueza volver a declarar, ya que no se había podido analizar su defensa, ejercida por el abogado José María Fuster Fabra, en relación con el nuevo informe de la policía de la Generalitat.

El expresidente del FC Barcelona ha explicado que la entidad decidió contratar al grupo Nicestream a raíz de la salida del equipo de Neymar y también por los comentarios que se realizaban en 2017 en las redes sociales, relacionados con el club a causa del procés independentista. En este sentido, ha apuntado que el Barça tenía hasta entonces un cierto control sobre lo que se publicaba o difundía en los medios de comunicación tradicionales, como se hacía en todo el mundo, pero no en las redes sociales. Ese fue el motivo, ha subrayado, por el que se contrató a Nicestream. "Había mucha información entonces y no podíamos controlar todo", ha admitido.

Contrarrestar opiniones negativas

El objetivo, ha afirmado Bartomeu, era contrarrestar estas opiniones negativas o que podían perjudicar a la entidad con otras positivas. "Había muchas empresas que lo podían hacer, pero no queríamos que tuvieran una vinculación con el ámbito político", ha asegurado. A través de esa gestión, el FC Barcelona podía decidir la estrategia a seguir. "Siempre con mensajes positivos y en interés del club", ha aseverado el exmandatario. "En esos momentos, había un componente político en el club y en su entorno debido a lo que estaba pasando en Cataluña", ha insistido. Su mano derecha en la entidad, Jaume Masferrer, también ha explicado que nunca dieron instrucciones para hacer mensajes contra nadie, ni para crear perfiles falsos.

En tres años y durante su presidencia, el Barcelona pagó 2,3 millones de euros a Nicestream "fraccionando facturas y contratos" para saltarse los procedimientos de adjudicación y los órganos de control, según los investigadores. Para los Mossos, los encargos de gestión de redes sociales se usaron para "finalidades y beneficios particulares", en concreto para mejorar la imagen pública de Bartomeu de cara a las elecciones presidenciales de 2021. Los agentes han encontrado una cincuentena de informes de intervención, elaborados para “desacreditar” a rivales en la presidencia. El expresidente del Barça ha admitido que se fraccionaron los contratos por una cuestión de "confidencialidad", como se hace en otros servicios encargados por el club.

Bartomeu ha sostenido que los mensajes de WhatsApp que la policía incorporó en sus atestados "están fuera de contexto", por lo que se ha comprometido a que su abogado aporte todas las comunicaciones en la causa para que, de esta manera, la jueza pueda apreciar el contenido completo de las conversaciones. Los Mossos sostienen en el informe que analiza los mensajes de WhatsApp y los correos electrónicos hallados en los teléfonos móviles y ordenadores del expresidente que Bartomeu ocultó de forma “deliberada” una serie de encargos, como las difamaciones a otros candidatos, presuntas manipulaciones de encuestas o seguimientos a periodistas, así como listas negras de informadores, a la empresa auditora sobre el Barçagate, PriceWaterHouseCoopers (PWC), y a la policía.