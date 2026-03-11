Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Martina Cao Sierra, doble campeona en el FIP Promises de Trofa

Martina Cao Sierra. | FDV

R. V.

Martina Cao Sierra sigue engordando su palmarés a un ritmo vertiginoso. La viguesa ha conquistado el FIP Promises de Trofa, torneo internacional disputado en esa localidad del cinturón de Oporto, y en dos categorías; la sub 12, que le corresponde por edad, y la sub 14.

Martina formó pareja en sub 12 con Matilde Gueral, de Póvoa de Varzim. Tras ganar los tres partidos de la liguilla se impusieron en la final por 6-2, 6-1. En sub 14, con una pareja de Coimbra, Francisca Cravo, resultaron también invencibles, tanto en la fase de grupo como en semifinales y final (6-2, 6-4).

«Orgullosa y contenta», se declara. A mediados de febrero había sido campeona sub 12 y subcampeona sub 14 en Aveiro. Ahora mismo ocupa el 8º puesto en el ranking internacional a la espera de una actualización que la elevará al 6º.

