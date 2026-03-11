Boxeo
Izzan López, en el cartel de la velada de Boxing Talents
Varios púgiles olívicos participan en la segunda velada del torneo en Arteixo
El Municipal de Arteixo acoge este sábado la segunda velada de Boxing Talents –la primera fue en Calanda–. Se celebran eliminatorias de cuartos de final de este torneo nacional que une boxeo profesional y amateur. Como gran novedad se planea el lanzamiento de una serie documental que seguirá a varios boxeadores en su día a día.
La velada incluirá diez combates, con presencia de púgiles del área viguesa como Carlos Durán e Iria Vázquez (La Vieja Escuela), Yeray Jiménez (P. Saudade) o Álex Manuel Castro (CKM). También de La Vieja Escuela, seguirá sumando peleas Izzan López, a quien apartó del fútbol una condición cardíaca que a la postre jamás debió impedirle practicar deporte.
Los campeones de Boxing Talent recibirán el cinturón blanco diseñado por Rock&Box Magazine en colaboración con Custom Fighter. Se trata de una pieza exclusiva. Inspirado en la figura de Rocky Balboa y reinterpretado con una identidad contemporánea, el cinturón incluye detalles dorados que representan la gloria sobre el ring y sirve para rendir homenaje a dos referentes históricos del boxeo español: María Jesús Rosa, primera campeona mundial española, y Kiko Martínez, último campeón mundial que ha tenido España, cuyos nombres figuran en los laterales del cinturón como inspiración para las nuevas generaciones.
Cartel de la velada
Primer combate (- 55 kilos): Samuel Calderas (Turbo-Box) vs Luis Serena (Planas)
Segundo (-60): Marín García Iglesias (Xesus Ferrero) vs David Agudelo (Giovanni Jaramillo)
Tercero (-65): Daniel Felipe (Piña-Team) vs Branyel Suárez (Padin)
Cuarto (-70): Alex Manuel Castro (CKM) vs Izan López (La Vieja Escuela de Vigo)
Quinto (-75): Aaron González (Team-Thunder) vs Carlos Garca Cal (José San Miguel)
Sexto (-80): Emmanuel Obaseki (Turbo-Box) vs Carlos Durán (La Vieja Escuela de Vigo)
Séptimoa (-90): Raúl Loira (Team Thunder) vs Sergio Manso (Turbo-Box)
Octavo (+90): Gorka Papin (Azteca Box) vs Yeray Jiménez (P. Saudade)
Noveno (-52): Carla Rodríguez González (Antonio Rafa) vs Iria Vázquez (La Vieja Escuela de Vigo)
Décimo (-54): María Nhair Rodríguez (Antonio Rafael) vs Miren Jiménez (Eguzquiza)
