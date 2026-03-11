Izzan López, en el cartel de la velada de Boxing Talents

El Municipal de Arteixo acoge este sábado la segunda velada de Boxing Talents –la primera fue en Calanda–. Se celebran eliminatorias de cuartos de final de este torneo nacional que une boxeo profesional y amateur. Como gran novedad se planea el lanzamiento de una serie documental que seguirá a varios boxeadores en su día a día.

La velada incluirá diez combates, con presencia de púgiles del área viguesa como Carlos Durán e Iria Vázquez (La Vieja Escuela), Yeray Jiménez (P. Saudade) o Álex Manuel Castro (CKM). También de La Vieja Escuela, seguirá sumando peleas Izzan López, a quien apartó del fútbol una condición cardíaca que a la postre jamás debió impedirle practicar deporte.

Los campeones de Boxing Talent recibirán el cinturón blanco diseñado por Rock&Box Magazine en colaboración con Custom Fighter. Se trata de una pieza exclusiva. Inspirado en la figura de Rocky Balboa y reinterpretado con una identidad contemporánea, el cinturón incluye detalles dorados que representan la gloria sobre el ring y sirve para rendir homenaje a dos referentes históricos del boxeo español: María Jesús Rosa, primera campeona mundial española, y Kiko Martínez, último campeón mundial que ha tenido España, cuyos nombres figuran en los laterales del cinturón como inspiración para las nuevas generaciones.