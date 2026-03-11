El Delikia inicia con fuerza la Liga Nacional

La Liga Nacional de Duatlón comenzó en La Núcia con la disputa de tres jornadas. El equipo masculino del Club Deportivo Delikia se ha situado en la segunda posición de Primera División y el equipo femenino lidera la Segunda.

La primera jornada incluyó el Campeonato de España de Duatlón SuperSprint por Clubes. Los hombres del Delikia se proclamaron campeones nacionales superando al Peñota Dental y al Diablillos de Rivas. En Segunda, las mujeres del club vigués también ganaron.

Noticias relacionadas

Equipo de relevos de Delikia. / Delikia

El Campeonato de España de Duatlón por Relevos Mixtos le correspondió igualmente al Dekilia gracias al equipo formado por Xisca Tous, Fynn Batkin, Natalia Castro y Nacho Gálvez.