Álvaro Prieto, el marinero gallego ganador en la Media Maratón de París: «Tengo bebés de 5 meses y 2 años, entreno lo justo para no loquear»

Insiste en quitarle importancia a la hazaña, pero cada detalle alrededor de ella le da aún más valor. Álvaro Prieto Fervenza (Cangas do Morrazo, 1980) no sólo fue el primer español y el 125º en la general de la Media Maratón de París celebrada el domingo 8 de marzo. Este marinero gallego paró el crono en 1 hora, 10 minutos y 27 segundos, lo que le sirvió para situarse como ganador en la categoría de mayores de 45 años.

En esta franja de edad tuvo como principal rival a Jon Frodeno, el alemán que logró el oro olímpico de triatlón en Pekín 2008 -por delante de Javi Gómez Noya- y cosechó varios títulos mundiales de Ironman. ¿El secreto para ganarle?: «Tengo un bebé de 5 meses y uno de 2 años, entreno lo justo para no loquear», explica sonriendo con una de las expresiones más características del gallego de las Rías Baixas.

Para él la cita en la capital gala fue «una excusa y un premio» para un viaje con su familia. Un paseo de 21.098 metros a orillas del Sena y con final en la histórica Plaza de la Bastilla en el que le sacó más de un minuto al segundo clasificado en su categoría. Atrás quedan los años de obsesión por el crono, de la presión por las mínimas y ayudar a sus compañeros. «Ahora soy feliz corriendo, tengo una relación sana con el deporte», proclama no sin antes reconocer que quizás podría haber tenido una carrera algo mejor con otra suerte.

Un cuarto de siglo corriendo

Prieto no ha estado nunca entre los grandes nombres del fondo gallego aunque por marcas y rendimiento en campeonatos tuviera un pedigrí certificado. Más bien, ha sido la viva imagen de la clase obrera dentro y fuera del atletismo. A él llegó ya en la veintena mientras realizaba sus prácticas como Técnico Superior en Actividades Físicas y Deportivas (TAFAD). Futbolista de la cantera del Alondras, cruzó la parroquia de Coiro para enrolarse en el Vila de Cangas.

Su buen rendimiento le llevó al Playas de Jandía de División de Honor, donde compitió incluso después de su disolución por la crisis económica, ya reconvertido en el EAMJ Fuerteventura. Después llegarían el Narón, Corredoiras de Bueu o el Pinarium de Marín, con quien se ha proclamado campeón gallego de cross. Durante todos estos años ha sido un clásico en las grandes pruebas del área de Vigo: los 21 kilómetros de Costa da Vela, las de O Berbés, San Martiño o al Vuelta a Ons.

Esa clase obrera también era fuera del anillo de ocho calles o la ruta. Fue electricista, dependiente de tiendas deportivas, transportista de Amazon y, especialmente, marinero. Durante cuatro años en el pulpo, embarcado y desde hace cinco años, en la náutica deportiva. Actualmente atraca los barcos y realiza el mantenimiento en el puerto deportivo de Cangas, donde además ha asumido las categorías inferiores del Real Club Náutico de Rodeira.

Ningún otro corredor ha sabido moverse con tanta versatilidad por el agua. Ningún marinero ha sido más rápido o constante tierra adentro. «Quiero que los niños tengan deporte para hacer y no que aplaudan a sus padres desde la acera», relata desde la posición del atleta veterano que no quiere opacar a las nuevas generaciones... pero asume. «Al final esta droga no se deja», acepta apuntando que ya tiene compromisos para seguir corriendo al menos hasta noviembre. Siempre hay una última marea en la que embarcarse.