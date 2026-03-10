Piragüismo
Teresa Portela, a la cabeza
La veterana olímpica canguesa lidera el ranking español en Trasona
Redacción
El kayak femenino gallego volvió a tener un papel destacado en las pruebas selectivas nacionales de sprint disputadas en Trasona. Teresa Portela encabezó el ranking final femenino tras la suma de resultados en K1 500 y K1 200.
La deportista del Club de Mar Ría de Aldán-Gandón ogró la primera posición del ranking con 10 puntos gracias a su regularidad en las tres pruebas puntuables. Este resultado tiene un significado especial, ya que Portela regresaba a la competición tras permanecer toda la temporada 2025 sin competir, demostrando una vez más su capacidad para estar entre las mejores palistas.
Además de la victoria de Teresa Portela, el piragüismo gallego contó con varias deportistas de equipos gallegas en las diez primeras posiciones del ranking. Lucía Val, del Club Piragüismo Rías Baixas, logró la segunda posición, mientras que Carolina García, del Club Fluvial de Lugo, fue sexta plaza. También, Natalia Moreira del Escuela de Piragüismo Ciudad de Pontevedra, terminó en décima posición.
- El Gobierno de Portugal aplica una rebaja «extraordinaria» de los impuestos a la gasolina por la guerra en Oriente Medio
- El enredo judicial en torno a la cúpula acristalada del Celta
- Lola Galovart, Valedora da Cidadanía de Vigo, herida grave y en la UCI por el accidente de la AP-9 del sábado
- Chayanne, segunda confirmación de los conciertos de Castrelos en Vigo
- El otro milagro de Madonna con el Celta: «Hola Borja Iglesias, quería pedirte un favor; yo soy del Dépor...»
- Madonna responde al Celta y zanja el misterio de su camiseta: «¡La llevo puesta y represento a tu equipo con todo mi espíritu!»
- De aldea vaciada a destino internacional: el proyecto en el rural de Ourense de Jonathan y Adrián
- La AP-53 se sitúa entre las autopistas de España que más tráfico ganó en 2025