Guerra Oriente PróximoCúpula acristalada CeltaBiografía fundador PescanovaManifestación 8M VigoCelta-Olympique de LyonSorteo Exclusivo Suscriptores
Piragüismo

Teresa Portela, a la cabeza

La veterana olímpica canguesa lidera el ranking español en Trasona

Teresa Portela. | RAFA VÁZQUEZ

Teresa Portela. | RAFA VÁZQUEZ

Redacción

Vigo

El kayak femenino gallego volvió a tener un papel destacado en las pruebas selectivas nacionales de sprint disputadas en Trasona. Teresa Portela encabezó el ranking final femenino tras la suma de resultados en K1 500 y K1 200.

La deportista del Club de Mar Ría de Aldán-Gandón ogró la primera posición del ranking con 10 puntos gracias a su regularidad en las tres pruebas puntuables. Este resultado tiene un significado especial, ya que Portela regresaba a la competición tras permanecer toda la temporada 2025 sin competir, demostrando una vez más su capacidad para estar entre las mejores palistas.

Además de la victoria de Teresa Portela, el piragüismo gallego contó con varias deportistas de equipos gallegas en las diez primeras posiciones del ranking. Lucía Val, del Club Piragüismo Rías Baixas, logró la segunda posición, mientras que Carolina García, del Club Fluvial de Lugo, fue sexta plaza. También, Natalia Moreira del Escuela de Piragüismo Ciudad de Pontevedra, terminó en décima posición.

