Balonmano
Entre parálisis y fiebre
El Mecalia, sin Cacheda, paga un parcial de 8-0
La élite gallega vive emplazada. Mecalia y Orbe Zendal ya saben que sus entrenadores, que han definido su personalidad e impulsado sus éxitos, se irán cuando apriete el calor. En A Guarda, además, se ajustará la plantilla a las angustias financieras. Todos los ciclos terminan igual que la muerte aguarda a todos. Conocer la fecha, sin embargo, produce un extraño efecto. Algunos condenados desarrollan una actividad febril. Algunos terminales se dejan ir. El Mecalia mezcla hiperactividad y parálisis en cada encuentro.
Cayeron las guardesas en el partido aplazado con el Beti-Onak. La derrota las descabalga de la pelea por el título regular. Deja además malos síntomas de cara a la Copa, en cuyos cuartos volverán a medirse a las navarras, ya sus victimarias en 2025. El equipo, también con la European Cup en el horizonte, encara esta etapa enflaquecido. La baja de Cacheda –se le complicó el labio roto en Pucela– redujo la convocatoria a doce.
Casi veinte minutos sin anotar
Comenzó el partido con la lesión de rodilla de una local. Tras espantar el sobrecogimiento, los dos equipos se acometieron con verticalidad, horadando las defensas abiertas. El Mecalia reaccionó al 2-0 y mantuvo la iniciativa hasta el 6-7. Y ahí se le apagaron las luces. Se pasó casi 20 minutos sin anotar, hasta el 14-8, con el descanso de por medio. Encinas y Luzuriaga se combinaron para clausurar su puerta, incluyendo tres penaltis.
Pareció abandonarse el Mecalia a la resignación, pero Balzinc lo agitó con sus paradas. Y aunque limitándose a lanzamientos de la primera línea, escalaron hasta el 14-12, con el Beti clavado en su propia sequía de un cuarto de hora. En ese meollo se resolvió el choque. Las visitantes desperdiciaron dos ataques para situarse a un gol. Una exclusión de Palomo resultó después letal. Del 20-13, pese al empeño en la marca a toda pista, ya no pudieron reestablecerse.
Replasa Beti-Onak (13+11): Kelly Fonkeng, Mica Casasola (8), Lucía Zamora (2), María Brasil (2), Isabel Fernández-Agustí (3), Aileen Ripa (1), Olaia Luzuriaga (p.), Macarena Sans, Almudena Gutiérrez (2), Elsa Ventura, Libe Arruabarrena (1), Maialen Orbañanos, Patricia Encinas (p.), Laida Urbitarte (1), Nerea Canas (4) y Mariana Costa.
Mecalia Atlético Guardés (7+12): Sabina Mínguez (p.), África Sempere, Jazmín Mendoza (2), Blazka Hauptman, Lorena Téllez (2), María Palomo (3), Rosane Serrano (1), Elena Martínez (4), Carme Castro (1), María Sancha (3), Ania Ramos (2) y Amandine Balzinc (1) (p.).
Marcador cada cinco minutos: 2-2, 4-5, 6-6, 9-7, 10-7, 13-7, 14-7, 14-11, 16-12, 18-13 21-16, 24-19.
Árbitros: Miquel Florenza y Jordi Ausas. Amonestaron con tarjeta amarilla a la local Almudena Gutiérrez y excluyeron con dos minutos a las locales Kelly Fonkeng (2) y Almudena Gutiérrez y a las visitantes Lorena Téllez y María Palomo (2).
Suscríbete para seguir leyendo
- El enredo judicial en torno a la cúpula acristalada del Celta
- De aldea vaciada a destino internacional: el proyecto en el rural de Ourense de Jonathan y Adrián
- El Gobierno de Portugal aplica una rebaja «extraordinaria» de los impuestos a la gasolina por la guerra en Oriente Medio
- El otro milagro de Madonna con el Celta: «Hola Borja Iglesias, quería pedirte un favor; yo soy del Dépor...»
- Una madre con una hija de 10 años en O Porriño: «Llegué del trabajo y vimos que ya no teníamos casa»
- La AP-53 se sitúa entre las autopistas de España que más tráfico ganó en 2025
- El tiempo da un vuelco en Galicia: lluvia, aire frío y un respiro a mitad de semana en Vigo
- Galicia queda desconectada de Valencia en avión: tres aerolíneas diferentes cancelan las rutas desde Vigo, Santiago y A Coruña