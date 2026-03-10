Entre parálisis y fiebre

La élite gallega vive emplazada. Mecalia y Orbe Zendal ya saben que sus entrenadores, que han definido su personalidad e impulsado sus éxitos, se irán cuando apriete el calor. En A Guarda, además, se ajustará la plantilla a las angustias financieras. Todos los ciclos terminan igual que la muerte aguarda a todos. Conocer la fecha, sin embargo, produce un extraño efecto. Algunos condenados desarrollan una actividad febril. Algunos terminales se dejan ir. El Mecalia mezcla hiperactividad y parálisis en cada encuentro.

Cayeron las guardesas en el partido aplazado con el Beti-Onak. La derrota las descabalga de la pelea por el título regular. Deja además malos síntomas de cara a la Copa, en cuyos cuartos volverán a medirse a las navarras, ya sus victimarias en 2025. El equipo, también con la European Cup en el horizonte, encara esta etapa enflaquecido. La baja de Cacheda –se le complicó el labio roto en Pucela– redujo la convocatoria a doce.

Casi veinte minutos sin anotar

Comenzó el partido con la lesión de rodilla de una local. Tras espantar el sobrecogimiento, los dos equipos se acometieron con verticalidad, horadando las defensas abiertas. El Mecalia reaccionó al 2-0 y mantuvo la iniciativa hasta el 6-7. Y ahí se le apagaron las luces. Se pasó casi 20 minutos sin anotar, hasta el 14-8, con el descanso de por medio. Encinas y Luzuriaga se combinaron para clausurar su puerta, incluyendo tres penaltis.

Pareció abandonarse el Mecalia a la resignación, pero Balzinc lo agitó con sus paradas. Y aunque limitándose a lanzamientos de la primera línea, escalaron hasta el 14-12, con el Beti clavado en su propia sequía de un cuarto de hora. En ese meollo se resolvió el choque. Las visitantes desperdiciaron dos ataques para situarse a un gol. Una exclusión de Palomo resultó después letal. Del 20-13, pese al empeño en la marca a toda pista, ya no pudieron reestablecerse.