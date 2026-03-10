Louzán, sobre A Coruña y el Mundial: «Tenía unos deberes y no se han hecho. La situación no está fácil»

«A Coruña tenía unos deberes como alguna otra y esos deberes no se han hecho. La situación, por lo que veo, no está fácil». Rafael Louzán, presidente de la Federación Española de Fútbol, pasó revista en El Larguero a en qué punto se encuentra el proyecto de organización del Mundial 2030 que comparte con Portugal y Marruecos y la candidatura de Riazor a albergar partidos de esta cita no pasa por su mejor momento después de haber sido elegida en 2024 y encontrarse, a día de hoy, sin proyecto de reforma y financiación para acometerla. Todo en unos días en los que los responsables de FIFA están visitando las potenciales sedes. Ayer estuvieron en Barcelona, hoy en Madrid y el día 18 en A Coruña.

Los tiempos y la falta de concreción sobre la inversión necesaria comprometen el proyecto de A Coruña, una cuestión abordada en la reunión entre la alcaldesa Inés Rey y el presidente del Deportivo Juan Carlos Escotet. Las opciones de que A Coruña forme parte de las sedes del Mundial se desvanecen. La propuesta logró colarse entre los once españolas elegidas en 2024, pero entonces ya tenía mucho trabajo por delante y, ante todo, la financiación es la que ha frenado la propuesta y la presentación de un proyecto de reforma del estadio.

Louzán cree que debe haber una mayor definición y seguridad en proyectos, de momento, inestables, entre los que se encuentra el de Riazor. «¿Final del Mundial en Madrid? Tengo bastantes problemas antes», avanza y razona la problemática con sus aristas. «Teníamos once sedes preseleccionadas, tenemos diez y a ver lo que pasa. Ya tenemos bastante con eso porque hay que solucionar este tema, porque es importante que España tiene el 55% de peso en la organización de este Mundial y hay muchas cosas por definir y por eso están estos señores aquí. Yo coincidiré con ellos en Madrid. Vamos a hablar de cómo están las cosas, aunque la última palabra la tiene FIFA a efectos de organización en lo que a números de sedes. Ahora mismo Estados Unidos y Canadá y México tienen 16 sedes para 48 selecciones y con nosotros se eligieron 20 entre los tres países», cuenta quien traslada los problemas a más países: «¿Hay problemas en España con algunas ciudades preseleccionadas? Sí. ¿Hay algunos problemas en Portugal con algunas preseleccionadas? También. Marruecos tiene algún problema menor. Allí son todo obras nuevas y van de manera más rápida. En España puede haber problemas. Vamos a escuchar lo que nos dicen los miembros de FIFA durante esta semana y la que viene y ahí veremos si alguna no cumple o...».

Valencia y Vigo están «en la recámara, en el banquillo», pero el presidente de la Federación pone, por sus palabras, a distinto nivel a ambas ciudades, aunque siempre remarcando que decide FIFA. La propuesta levantina está varios cuerpos por delante: «Valencia va a tener para ese Mundial el estadio más moderno del fútbol español. 70.044 espectadores. ¿Por qué no entró en su momento? Porque había problemas entre la propiedad del campo, que en este caso era Peter Lim, y el Ayuntamiento. Eso se ha solucionado y FIFA tiene la capacidad de decidir y, ante eso, no le deberían surgir muchas dudas», reafirma quien ya le pone más salvedades a Vigo: «Igual que el caso de Vigo, que el alcalde traslada que tiene muchísimo interés y a mí me parece bien, pero dentro de las once candidatas no estaba porque no la eligieron en su momento. No es que yo tuviera ninguna participación en este tema, no estaba como presidente. Pero están ahí a las puertas. Vigo, cuando lo acabe (el estadio) y será en año y medio, va a tener 30.000 por lo que nos dice el alcalde y aquí se exigen 43.000. Hace falta poner 13.000 más. Hay que ver si esas circunstancias se dan, pero son dos ciudades para que puedan optar a estar ahí», cuenta antes de dar un punto de vista más personal sobre la propuesta olívica en la que cree que hay intereses políticos y en la que duda si hay un convencimiento real de querer acoger partidos del Mundial 2030: «Decide la FIFA y a la FIFA la bronca no le va a gustar mucho. Lo de Vigo es más una invitación a la confusión. En el totum revolutum, 'si me lo dan, me crean un problema. Si no me lo dan, yo reivindiqué que me lo dieran y son ellos los culpables por no dármelo'. Es un tema de política. Él (Abel Caballero) y yo somos... Quiere sacar algún rédito y están jugando con este tema. Hay que jugar desde la claridad y decir. Él quiere, él pretende, no se si la ciudad y ojalá pueda serlo. Ella y A Coruña fueron. Tenemos recámara. Hay gente en el banquillo.

El PP reclama una reunión de la comisión especial

El Grupo municipal del Partido Popular en A Coruña, en una nota pública, solicitó «al Gobierno municipal que le remita toda la documentación disponible sobre la candidatura del Mundial 2030 y que se convoque la comisión informativa especial, ante el incumplimiento de los plazos pactados en la primera reunión y la próxima visita de la FIFA el día 18». Asegura que en «dicha comisión», que «se reunió el 30 de enero para su constitución», «se acordó entre sus miembros que el Gobierno enviase en el mes de febrero toda la documentación administrativa existente» y «a día de hoy, al menos el grupo del Partido Popular no ha recibido ni un solo papel relacionado con la sede mundialista». Apunta, además, que «también se acordó que se volvería a reunir en el mes de febrero para tener la primera reunión de trabajo, sin que hasta la fecha se haya convocado ni se haya tenido noticia alguna al respecto».