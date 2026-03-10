Una lesión en el codo lastra a Laura Vázquez en el GP de Alta Austria

Laura Vázquez ha quedado quinta en el segundo gran prix de la temporada de judo, en la Alta Austria. La viguesa llegaba «en un gran momento», describe su entrenador, Marcial Romero. Lo demostró derrotando a la estadounidense Emily Jaspe, la húngara Anna Kriza y la israelí Kerem Primo. En la maniobra decisiva de ese combate la zurda Laura «escuchó un crac» en el codo izquierdo. Sin fisio en la expedición española, fue atendida por la especialista lusa por amistad.

Laura Vázquez, quinta. / FGJ

No había tiempo de recuperación. Molestias y vendaje la limitaron en sus siguientes combates. Cayó ante la brasileña y campeona olímpica Rafaela Silva y el videoarbitraje convirtió un ippon a su favor en un wazari a favor de la otra israelí, Gili Sharir. «Contentos y preocupados», resume Romero, que espera que la joven pueda acudir ya recuperada a la siguiente cita, en dos semanas en Tiflis.