El equipo M18 del Vigo RC, campeón gallego

El equipo M18 del Kaleido Universidade de Vigo se ha proclamado campeón de la Liga Galega en una de las ediciones más emocionantes de los últimos años. El equipo entrenado por Antía López se impuso en la final, disputada en As Lagoas Marcosende, al Mareantes de Pontevedra por 31-17.

No fue una victoria sencilla y tampoco nadie lo esperaba. Aunque durante la fase regular el Kaleido ya se había impuso por 38-5 en casa, había caído en su visita a Pontevedra por 22-19 además de sufrir otro tropiezo en As Lagoas ante el CRAT (19-24). Los discípulos de Antía supieron sacar su mejor versión en el momento adecuado, sobreponiéndose incluso al momento más peligroso de la final, cumplida la media hora, cuando el Mareantes fue capaz de remontar con dos ensayos y una transformación el 7-0 inicial (7-12).

Los vigueses ajustaron sus mecanismos durante el descanso y fueron muy superiores en la segunda mitad. El Mareantes ya sólo pudo lograr su último ensayo, el del marcador definitivo, cuando faltaba diez minutos, que transcurrieron sin más novedad.