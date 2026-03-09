Ciclismo
Ángel Suárez e Dani Barcia proclámanse campións de España de Descenso
Quinto título na categoría raíña do rider elite e primeira medalla de ouro coa selección de Galicia do piloto cadete
Dous vigueses subiron ao máis alto do podio este domingo no Campionato de España de Descenso 2026que tivo como escenario o emblemático circuíto barcelonés de Sant Andreu de la Barca. Mentres que Ángel Suárez exerceu de gran referente desta especialidade a nivel estatal apuntándose o seu quinto título na categoría Elite, o cadete Dani Barcia debutou na gran cita do DHI español amosando o seu tremendo potencial. A súa primeira coroa fóra de Galicia obtívoa representando á selección autonómica.
Seis riders competiron baixo o amparo da Federación Ciclismo Galego (FCG) nunha baixada moi enlamada. Campión absoluto de Galicia o ano pasado e actual líder da súa categoría na Copa de España, na súa primeira temporada como cadete Dani Barcia cumpriu coa condición de favorito a colgarse o ouro. Un trazado de 1.200 metros de lonxitude e 170 metros de desnivel negativo, o piloto do THC Bike percorreuno en 2 minutos 14 segundos e 60 centésimas na quenda final. Ese rexistro permitiulle bater por 1,84 segundos a Oriol Catalá (Catalunya) e por 3,48” a Enol Sánchez (Madrid), segundo e terceiro, respectivamente . Ás portas de meterse entre os dez primeiros quedaron os galegos Kike Cerqueiro (VK Bikes), undécimo clasificado, e Lois Ambrosio (Avanza-O Porriño), duodécimo.
A selección de Galicia sumou un título e dúas ‘medallas de chocolate’. Roque Docampo fixo cuarto na táboa Infantil cun tempo de 2:42.08. Do bronce separárono 6”. O mesmo posto ocupou a cadete Leire Mariño, cunha marca de 4:02.23, a 52” da terceira posición. Pola súa banda, os dous xuvenís do combinado autonómico acariciaron o top-10 en Júnior: Leo Álvarez, undécimo, detivo o reloxo en 2:19.50 e Mario Barreiro, duodécimo, en 2:20.31.
Resultados en Élite
A actuación dos representantes da FCG completouna o sub-23 Hugo Rosendo na categoría Elite, con 2:15.47 na final, 14º clasificado xusto por detrás do naronés Marco Veiga (CiclosQuintena), que investiu 34 centésimas menos en completar un descenso moi físico. Oitavo finalizou o vigués Toni Ferreiro (Coruxo), a 6,42” do ‘crono’ que lle outorgou o título ao seu veciño Ángel Suárez.
O rider con licenza do Vigo-Rías Baixas asinou o rexistro scratch entre os 300 participantes do Campionato. A súa condición de pentacampión estatal en Elite adquiriuna grazas a unha actuación que durou 2 minutos 6 segundos e 4 centésimas, mellorando en 1,91” a baixada do defensor do título Daniel Castellanos (Planet MTB) e en 2,39” a de Álex Marín (Premiá de Dalt). Deste xeito, Ángel Suárez confirmou que volve estar en forma despois da lesión que sufriu o ano pasado e que lle impediu disputar, entre outros eventos, o Campionato de España.
No que respecta aos grupos de idade Máster, na categoría 40B conseguiu a medalla de bronce Rubén Castro (OsdoSacho) e na 50B concluíu décimo José Ernesto Camesella (Bici Verde).
