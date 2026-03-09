El Umia se acerca un poco más al abismo
Ribadumia
Un gol de Tumbeiro y otro del veterano Rubén Arce dejan al Umia al borde del abismo, con doce puntos de distancia con la salvación a falta tan solo de nueve partidos. Los de Ramiro Sorbet salieron al campo conscientes de la necesidad de puntuar para evitar que el tren de la salvación se les escapase.
Gozaron de varias ocasiones, pero no consiguieron materializarlas, algo que pagaron muy caro en el inicio de la segunda mitrad, cuando el Atlético Arnoia golpeaba en tan solo ocho minutos para dormir el partido.
