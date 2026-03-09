La UD Ourense deja al Vetusta sin liderato

La UD Ourense se reencontró con la victoria en O Couto (3-0) donde logró un triunfo de enorme calibre ya que superó, con holgura, al Oviedo Vetusta que llegaba al estadio ourensano como líder y que salió de él en la segunda posición y tras ser claramente inferior al cuadro local.

Para el cuadro de Borja Fernández la victoria tiene un doble valor porque le sirve para regresar a posiciones de promoción de ascenso al aprovechar el tropiezo en su campo del Coruxo ante el Langreo. Los ourensanos ahora mismo son quintos y ven el futuro con evidentes razones para el optimismo.

El partido, tras un susto inicial por un gol anulado al Vetusta, fue un acto de justicia para los locales que se adelantaron a la media hora por mediación de Lucas Puime. Un gol que hizo honor al mejor partido de los ourensanos que dominaron a partir de ese momento y consiguieron el objetivo de no sufrir en exceso con las acometidas del cuadro asturiano.

El partido se resolvió en los últimos quince minutos. Primero por un derribo a Migui en el área y la correspondiente transformación de Champi desde los once metros. Samu Pardo cerró la victoria con el tercer tanto.

Ourense CF

Al que la tarde no le fue demasiado bien fue al Ourense CF que cayó en su visita al Barakaldo por 1-0. El gol de Huidobro al comienzo del segundo tiempo fue una losa que los de Llacer no fueron capaces de levantar. Tras esta derrota el Ourense CF se queda al borde de la zona de descenso, solo dos puntos por encima del Talavera de la Reina que es el que marca en estos momentos la frontera con los puestos malditos de la clasificación. Los ourensanos la próxima semana reciben al Racing de Ferrol en un partido muy delicado para sus intereses.