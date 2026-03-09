El Traviesas femenino y masculino merecieron mejor suerte

Derrota del Traviesas masculino por 3-5 ante el Oviedo Booling en OK Bronce de hockey sobre patines. Buen juego olívico, con dominio y ocasiones, pero demasiados fallos. El resultado los aleja de la pelea por el ascenso. En OK Plata femenina, el Traviesas salvó al menos el empate ante el Nacho y Teja (2-2) pero mereció más. El Ponteareas jugará su partido con el Rochapea de esta jornada el 4 de abril.