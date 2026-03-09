Reparto de puntos entre el Alondras y el Estradense

El Alondras no pudo pasar del empate ante el Estradense, en un partido celebrado en Moaña -por obras en el Campo do Morrazo- que pudo caer para cualquier lado.

Encuentro muy vistoso en la mañana de ayer, comenzando más dominador el conjunto local, que ya a los diez minutos de juego tuvo su primer acercamiento claro. Una jugada por banda derecha la culminaba Lucas, con un remate al borde del área pequeña, que sacaba Israel con el pié, el rechace le caía a Yelco, que enviaba alto.

Respondían los visitantes con un disparo de Pedrosa, que Brais desbarataba. Seguía llegando con más peligro el Alondras, Martín Rafael tras un saque de esquina enviaba el balón al travesaño. Instantes después otra clara oportunidad para los cangueses, Yelco desde de fuera del área y con Israel fuera de los tres palos, la mandaba arriba.

El premio alondrista llegaba poco antes del descanso con un buen gol de Kopa. Caño y disparo raso y colocado. Ligero bajón del Alondras en la segunda mitad. El Estradense pudo lograr el empate en un error de Abel, que salvaba Brais con una excelente intervención.

Comenzaban los de A Estrada a generar más peligro, logrando el empate a la hora de juego por mediación de Pedrosa. No tardaría en volver a ponerse por delante los locales, con un centro desde banda izquierda, choque entre cancerbero y defensa, quedando el balón suelto para que Lucas volviera a adelantar a los suyos en el marcador.

Defensivamente el Alondras pasaba apuros y Pedrosa desde los once metros conseguía igualar de nuevo la contienda. Se entraba en los minutos finales y el partido daba sensación de estar abierto para cualquiera de los dos equipos. Aitor Aspas en una acción individual estuvo cerca de darle los tres puntos a su equipo rozando el noventa de juego. El marcador ya no se movería hasta el pitido final, con el reparto de puntos, un punto que sirve a los de O Morrazo continuar una semana más entre los cinco primeros.

El Estradense sigue peleando por una plaza de play off, que en estos momentos tiene a tan solo tres puntos, con lo que mantiene las opciones.