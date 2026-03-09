4. GRAN PEÑA: Asier, Armada (Fontán, min. 46), Cantero, Antón (Odilo, min. 82), Fran López, Iker (Dani Landesa, min. 62), Cellerino, Mati, Lago, Vila, Coira (Amet, min. 82). 2. BARCO: Inmanol Elias, Vilachá (Cruz, min. 67), Andrés Calvo, Raúl Paz, Brian Castro (Sidibe, min. 56), Manu (Ariel, min. 56), Diego Santín, Noel (Juanma, min. 67), Miguel Freiría, Rabil (Konaté, min. 71), Brian. GOLES: 0-1, min. 2: Diego Santín; 0-2, min. 9: Brian Castro; 1-2, min. 44: Iker; 2-2, min. 47: Cellerino; 3-2, min. 53: Fran López, de penalti; 4-2, min. 90: Fontán. ÁRBITRO: Miguel Ferrol (Santiago). Mostró amarillas a Mati (Gran Peña) y Rabil, Diego Santín y Brian, por los visitantes. INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la 24ª jornada de Liga de Tercera Federación, disputado en Barreiro. Tarde soleada y terreno de juego en buenas condiciones. Unas 250 personas en la grada.

Espectacular remontada del Gran Peña ayer ante el Barco, en una segunda mitad increíble de juego del equipo de Lavadores, que le permitió sumar tres puntos y mirar de reojo hacia la zona alta de la tabla.

El partido se presentaba complicado ya que visitaba Barreiro uno de los equipos más en forma de la categoría, el Barco, que sumaba cinco victorias consecutivas. Y no pudo comenzar mejor para los visitantes que enseguida se adelantaron en el marcador. Aún no se había cumplido el minuto 2 y el Barco ya mandaba en el electrónico, tras aprovechar una pérdida de balón del equipo vigués. Gol de Diego Santín.

Y si el primer gol pilló al Gran Peña en frío, el segundo fue un golpe duro de encajar, ya que aún no se había cumplido ni siquiera diez minutos y ya estaban dos goles abajo frente a un rival tremendamente efectivo. Pero el Gran Peña no perdió la cabeza y comenzó a llegar con peligro. La primera ocasión fue para Antón, la segunda de Martín Lago y en la tercera, al borde del descanso, llegó el tanto de Iker, que remató de cabeza un centro de Armada. Sin duda, fue clave para meterse en el partido. 1-2, al descanso.

Y si el primer gol visitante fue un jarro de agua fría, el segundo tanto local fue similar, al llegar también recién iniciado el choque tras el paso por vestuarios. Fue una preciosa chilena de Cellerino, que levantó al público y a su equipo, que pasó a dominar por completo el juego y el partido.

Enseguida llegó el tercer tanto, tras un claro penalti sobre Cellerino, que transformó Fran López y después hubo un maratón de ocasiones locales, hasta que en los minutos finales reaccionó el Barco tratando de empatar. En el minuto 80 reclaman un penalti por una mano y poco antes tuvieron una doble ocasión que resolvió Asier. Y así, el Gran Peña defendía con orden y trataba de sorprender en una contra, hasta que en el minuto 90, Fontán consiguió el cuarto y definitivo y cerró una remontada en casa ante un gran rival.

Con esta victoria, el Gran Peña se mete de lleno en la pelea por un puesto para el play off de ascenso a Segunda Federación. A once jornadas para la conclusión del campeonato, están a un solo punto de la última plaza. El próximo fin de semana visitan a un rival que está peleando por meterse en esa lucha por el play off de ascenso, el Boiro, que está a dos puntos.