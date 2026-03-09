Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guerra Oriente PróximoEstibadora viguesaManifestación 8M VigoExtranjeros en Sanidad viguesaChayanne, en CastrelosSorteo Exclusivo Suscriptores
instagramlinkedin

El Porriño aprovecha el mal inicio del Alertanavia

n. CABALEIRo

Vigo

Dos goles en los primeros cinco minutos y uno más instantes antes del descanso permitieron al Porriño reencontrarse con el triunfo y superar a un Alertanavia que pagó su mala primera parte con una derrota para seguir en puestos de descenso.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents