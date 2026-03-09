El Moaña vence y toma oxígeno

El CD Moaña logró ayer una victoria merecida ante el Valladares en un partido en el que supo sufrir y mostró seriedad en su juego. El conjunto local suma así su segundo encuentro seguido puntuando y logra salir de puestos de descenso.

El Moaña golpeó muy pronto. Aún no se había cumplido el primer minuto cuando Nacho derribó a Breno dentro del área tras un recorte. Mauro no falló desde los once metros y adelantó a los locales. Poco a poco, el Valladares trató de rehacerse y avisó con un par de llegadas. En el minuto 12, Fraga pudo ampliar la ventaja tras un pase de Javido, pero su disparo se marchó rozando el poste. Apenas tres minutos después, el meta local Guille sostuvo al equipo con dos paradas a bocajarro en la misma jugada, a remates de Heber y Souto.

Con el paso de los minutos, el encuentro se abrió y dejó alternativas para ambos equipos, aunque el Valladares dio muestras de su intención de darle la vuelta al marcador. Comesaña, Fraga y Breno dispusieron de opciones para el Moaña, pero al filo del descanso Heber firmó el empate tras el lanzamiento de una falta.

Noticias relacionadas

Ese gol antes del intermedio dio impulso al Valladares, que salió mejor tras el paso por vestuarios. Aun así, el Moaña no se arrugó y tanto Mauro como Chisco estuvieron cerca de volver a marcar. La entrada de Marchena y Jesús Varela dio más profundidad al juego local, y en el minuto 66 Varela transformó un penalti cometido sobre Mauro para devolver la ventaja a los moañeses. Los visitantes apretaron en busca del empate, pero el Moaña supo resistir y acabó sentenciando en el 89. Breixo culminó un pase atrás de Marcos.