Fútbol / Preferente Futgal
El Moaña vence y toma oxígeno
Gana al Valladares en un encuentro muy serio y logra salir de los puestos de descenso
REDACCIóN
El CD Moaña logró ayer una victoria merecida ante el Valladares en un partido en el que supo sufrir y mostró seriedad en su juego. El conjunto local suma así su segundo encuentro seguido puntuando y logra salir de puestos de descenso.
El Moaña golpeó muy pronto. Aún no se había cumplido el primer minuto cuando Nacho derribó a Breno dentro del área tras un recorte. Mauro no falló desde los once metros y adelantó a los locales. Poco a poco, el Valladares trató de rehacerse y avisó con un par de llegadas. En el minuto 12, Fraga pudo ampliar la ventaja tras un pase de Javido, pero su disparo se marchó rozando el poste. Apenas tres minutos después, el meta local Guille sostuvo al equipo con dos paradas a bocajarro en la misma jugada, a remates de Heber y Souto.
Con el paso de los minutos, el encuentro se abrió y dejó alternativas para ambos equipos, aunque el Valladares dio muestras de su intención de darle la vuelta al marcador. Comesaña, Fraga y Breno dispusieron de opciones para el Moaña, pero al filo del descanso Heber firmó el empate tras el lanzamiento de una falta.
Ese gol antes del intermedio dio impulso al Valladares, que salió mejor tras el paso por vestuarios. Aun así, el Moaña no se arrugó y tanto Mauro como Chisco estuvieron cerca de volver a marcar. La entrada de Marchena y Jesús Varela dio más profundidad al juego local, y en el minuto 66 Varela transformó un penalti cometido sobre Mauro para devolver la ventaja a los moañeses. Los visitantes apretaron en busca del empate, pero el Moaña supo resistir y acabó sentenciando en el 89. Breixo culminó un pase atrás de Marcos.
- Madonna responde al Celta y zanja el misterio de su camiseta: «¡La llevo puesta y represento a tu equipo con todo mi espíritu!»
- La científica viguesa Sara Abalde regresa a Galicia con una prestigiosa Consolidator Grant para estudiar la comunicación individual entre células cancerígenas e inmunes
- Costas plantea eliminar aparcamientos y paseos para salvar Praia América
- Unas 150 variedades de camelias atraen a multitud de personas a Porta do Sol
- La salud o la nota: cuando el esfuerzo por un 13 «asfixia» en Bachillerato
- Vigo cierra al tráfico Torrecedeira desde y hacia Praza da Industria por la reconstrucción de un pozo
- «Mi vida está dividida en dos, una parte aquí, en Pontevedra y, la otra, en Brasil»
- Muere José Antonio Suárez-Llanos, referente del sector pesquero gallego, a los 71 años