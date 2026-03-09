El Milan se lleva el derbi ante el Inter

El Milan no está dispuesto a renunciar al ‘Scudetto’. Lo tiene difícil, pero el golpe que asestó ayer en forma de victoria ante el Inter de Milán (1-0), gracias a un golazo del ecuatoriano Pervis Estupiñán, le permite soñar con abrir una pelea a falta de diez jornadas para el final, con siete puntos de ventaja aún en manos de los ‘nerazzurri’.