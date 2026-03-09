Mercedes no da opción

La nueva –y discutida– era de la Fórmula 1 superó este fin de semana el primer exámen práctico y no para bien. La primera carrera de la temporada en Australia confirmó ayer el dominio abismal de Mercedes, con doblete de George Russell y Kimi Antonelli por delante de los Ferrari de Charles Leclerc y Lewis Hamilton y el campeón Lando Norris cerrando el top cinco …¡a 51 segundos! Max Verstappen, elegido piloto del día, remontó desde la 20ª hasta la sexta posición, pero sin capacidad para pelear por más.

A pesar del ritmo frenético al que se desarrollaron los acontecimientos en Albert Park, especialmente en los compases iniciales, el final fue tan descafeinado y falto de emoción como la clasificación del sábado,sin que nadie pudiera hacer frente a las flechas plateadas. Para Fernando Alonso y Carlos Sainz fue un estreno descorazonador. La pista de Melbourne confirmó los peores pronósticos para Aston Martin y el asturiano no logró completar la carrera, mientras que el de Williams terminó 15º, a dos vueltas.

La carrera comenzó sin el ídolo local Oscar Piastri, después de que el piloto australiano destrozara su McLaren en la curva 4 de Albert Park durante su vuelta de instalación. Antonelli, segundo en la parrilla, se durmió en la salida y cayó a la séptima posición. También perdió posiciones el tercero, Hadjar, mientras los Ferrari pasaban al ataque y Leclerc le ganaba la partida al poleman Russell con una espectacular arrancada.

También Alonso hizo su magia, aunque luego resultara estéril, para colocarse décimo en la salida, remontando desde la 17ª plaza con el Aston Martin, cruzando los dedos para poder completar las 58 vueltas de carrera. De nada sirvió el esfuerzo inicial de Alonso, puesto que el AMR26 apenas duró quince vueltas antes de enfilar el camino de boxes. Sin embargo, para sorpresa general, el equipo informó de que, tras efectuar «un ajuste largo» en el coche, Fernando volvía a pista, aunque con dos vueltas perdidas, para seguir acumulando datos que Aston Martin necesita con urgencia, al ser el equipo con menos rodaje en pretemporada.

En menos de un tercio de carrera, ya eran cuatro los pilotos fuera de circulación: Piastri, Hülkenberg, Bottas y Hadjar. El francés, que este año se estrena como compañero de Verstappen en Red Bull, se paró en pista, provocando el primer coche de seguridad virtual en la vuelta 16, mientras que la avería del Cadillac dio pie al segundo en la vuelta 18. Ferrari decidió no aprovechar ninguno de los dos para hacer su parada, al contrario de lo que hizo Mercedes. Los de la estrella jugaron la carta de las dos paradas, mientras la estrategia de los de Maranello era a una sola.

Leclerc hizo su pitstop en la vuelta 29, antes de que una enorme pieza que se desprendió del coche de Checo Pérez obligara a un nuevo coche de seguridad. Alonso abandonó definitivamente durante esta tercera interrupción. Tras 40 vueltas, sin el asturiano, Bottas, Hadjar, Piastri y Hulkenberg, solo quedaban 17 pilotos en liza de los 22 que conforman la parrilla. Y Stroll, que hizo otra larga pausa en boxes, cedía 16 vueltas con cabeza.

La situación de Carlos Sainz tampoco era demasiado alentadora. El madrileño, sin ritmo ni velocidad en todo el fin de semana, se vio condenado a las últimas posiciones, siempre a la defensiva con un Williams que empieza el curso muy rezagado después de ser quinto, el mejor tras los grandes, en 2025. Los Mercedes rodaban al frente, con Russell por delante de Antonelli, mientras los Ferrari de Leclerc y Hamilton seguían al acecho.