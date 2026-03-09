El Guardés recupera este martes el partido aplazado en casa del Beti-Onak

El Mecalia Atlético Guardés se dirige a la recta final liguera recuperando un encuentro pendiente. Este martes, las de Ana Seabra visitan al Replasa Beti-Onak navarro (19.00 horas) para disputar la décimo novena jornada, aplazada en su momento a petición del anfitrión, y que supone su primer encuentro del mes de marzo y de una fase final de la liga regular que le augura semanas muy ajetreadas. Servirá, además, para calentar motores de cara a una Copa de la Reina donde las guardesas también deberán superar al Beti-Onak por el pase a semifinales. De nuevo, se han desplazado 13 jugadoras.

El Mecalia llega tras una merecida semana de descanso, antes de la que pudo reencaminar su periplo liguero hacia la senda de la victoria tras una remontada trabajada en Valladolid. El equipo miñoto obtuvo los dos puntos en la pista del Aula hace dos semanas, no sin tener que reponerse en la parte final tras muchos minutos de ir a remolque de las anfitrionas (24-26). Mañana, las de Seabra esperan tener que librar una lucha posiblemente muy similar, pues si bien no quedan ya partidos sencillos, el de Villava será contra un rival que ha puesto en muchos problemas al conjunto de A Guarda en el pasado reciente.

Partido de la primera vuelta. / SportCoeco

Será un encuentro que servirá, además, como ensayo preliminar para la fase final de la Copa de la Reina. Ya en su última edición, el sorteo de emparejamientos cruzó a ambos para el duelo de cuartos de final, que en aquella ocasión terminó con una dolorosa derrota para un Guardés que no logró entrar en el juego ni dominar la batalla psicológica en ningún momento. Este 2026, la suerte ha vuelto a juntarlos precisamente para la misma eliminatoria, y el objetivo será controlar la concentración para encontrar los puntos flacos de un rival que, si lo tiene todo de su mano, puede ser muy capaz de hacerse fuerte.

Pero, por el momento, la cabeza sigue puesta en la Liga, de la que restan seis encuentros hasta el play-off por el título. Está en manos del Guardés jugar la carta de este partido aplazado para contar con dos puntos extra frente a sus rivales de clasificación: el Costa del Sol Málaga, tercero empatado a 31 puntos con las gallegas; el Super Amara Bera Bera, segundo con 33; y el líder Rocasa Gran Canaria, que escala hasta los 34. La primera clave para crecer será por tanto este mismo martes, en un partido en que Seabra volverá a presentar una convocatoria de 13 jugadoras. El equipo salió de A Sangriña ayer domingo por la noche y contará hoy con un último entrenamiento en tierras navarras, en la pista del Anaitasuna, para dejarlo todo a punto para el duelo de mañana.

Por su parte, el Beti-Onak llega también en una dinámica ascendente que lo deja en quinta posición, aunque a cinco puntos de alcanzar al Mecalia. Las navarras acumulan un historial de 12 victorias, dos empates y seis derrotas, que demuestra que ha sabido jugar muy bien sus cartas esta temporada y que sigue yendo a por todas. Las de Miguel Etxeberria quieren asegurarse una plaza en la lucha por el título y contar con esa última ocasión de demostrar su afán competitivo, por lo que este martes tirarán del factor cancha para, de nuevo, poner las cosas difíciles a un Guardés al que parece tener bien tomadas las medidas.

Si bien la pasada temporada, las de Ana Seabra solo lograron vencer al equipo navarro en uno de sus tres cruces del año, por la mínima en A Sangriña (22-21), cayendo después en la última jornada liguera en Villava y en los cuartos coperos; en el curso actual el pabellón guardés se hizo un fortín para dejar una victoria mucho más holgada para las anfitrionas (29-21, sexta jornada). Las cosas pueden cambiar mucho en el Hermanos Indurain mañana, si bien se tratará de recuperar las mismas sensaciones para ganar dos puntos cruciales para la conclusión de la temporada.