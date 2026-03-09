Piragüismo
Manu Ochoa se corona en la Copa Internacional Pirineos
André Couce
El palista tomiñés Manuel Ochoase proclamó vencedor del Kayak Cross masculino en la Copa Internacional Pirineos 2026, disputada en el Parc Olímpic del Segre de La Seu d’Urgell, tras una competición de gran nivel internacional en la que el deportista del Miño Teixugos controló la prueba de principio a fin.
El olímpico en París 2024 fue el más rápido en su serie clasificatoria y siguió con su liderato en el cuadro de eliminatorias, donde fue superando cada ronda. En la gran final, el gallego volvió a mostrarse intratable.
El podio de la final masculina quedó encabezado por Manuel Ochoa, seguido por el británico Sam Leaver, mientras que el tercer puesto fue para el español Miquel Travé.
Destacó en la competición femenina de aguas bravas la palista Ainhoa Lameiro, del Penedo, que logró la medalla de plata en la final de C1.
