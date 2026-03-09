El Lens vuelve a apretar al París Saint Germain

El Lens no dejó escapar esta vez el llamativo tropiezo del PSG, derrotado por el Mónaco, y ganó con solvencia al Metz (3-0) para situarse a un punto del campeón en la carrera por el título de la Ligue 1. Sus dos tropiezos recientes hacían pensar en la caida del equipo «minero» pero la victoria de ayer les reactiva en la pelea por el título.